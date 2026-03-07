होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भारतीय टीम पर फाइनल में क्यों होगा दबाव? न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक दिन पहले खोला राज

Mar 07, 2026 04:17 pm ISTVikash Gaur ANI, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का मानना ​​है कि जब दोनों टीमें रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भिड़ेंगी, तो मेजबान भारत पर उम्मीदों का बोझ होगा।

भारतीय टीम पर फाइनल में क्यों होगा दबाव? न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक दिन पहले खोला राज

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल को लेकर बयान दिया है। मिचेल सैंटनर ने खिताबी भिड़ंत से ठीक एक दिन पहले दावा किया है कि दबाव उनकी टीम पर नहीं, बल्कि मेजबान भारतीय टीम पर होगा। इसके पीछे का कारण भी मिचेल सैंटनर ने बताया है। सैंटनर का मानना ​​है कि जब दोनों टीमें रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भिड़ेंगी, तो मेजबान भारत पर उम्मीदों का बोझ होगा।

मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल सैंटनर ने कहा, "भीड़ को चुप कराना ही मकसद है, लेकिन क्रिकेट में बहुत सारी चुनौतियां हैं और वे बदलती रहती हैं। मुझे लगता है कि भारत पर अपने घर में जीतने का बहुत दबाव है।" उन्होंने भारत में खेलने पर आगे कहा, "मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम पहले भी खेल चुके हैं। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लड़के कल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कल एक गेम का शूटआउट है। लड़के एक्साइटेड हैं।"

ये भी पढ़ें:चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के 3 साल पूरे, आंकड़ों से परे जाकर लिए कई कड़े फैसले

सैंटनर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि उन्होंने फाइनल में यूज होने वाली पिच को नहीं देखा है। उन्होंने कहा, "मैंने विकेट नहीं देखा है, लेकिन इस पर बहुत रन बनेंगे।" बुमराह को लेकर कहा, "बुमराह जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, वह हर किसी की चर्चा का विषय बन गए हैं।" कप्तान ने टी20 विश्व कप से पहले खेली गई सीरीज को लेकर भी बात की और कहा, "हमें कई बार चुनौती मिली। हम बाइलेटरल सीरीज से सीखेंगे और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप फाइनल बाइलेटरल सीरीज़ से अलग होता है।"

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक तीन बार टी20 विश्व कप में भिड़ंत हुई है, लेकिन भारतीय टीम एक बार भी मुकाबला नहीं जीती है। इस बार तो मुकाबला फाइनल का है, जिसमें भारतीय टीम पर उस हार की स्ट्रीक को तोड़ने के साथ-साथ विश्व चैंपियन का तमगा अपने सिर पर बरकरार रखने का मौका होगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।