भारतीय टीम पर फाइनल में क्यों होगा दबाव? न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक दिन पहले खोला राज
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का मानना है कि जब दोनों टीमें रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भिड़ेंगी, तो मेजबान भारत पर उम्मीदों का बोझ होगा।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल को लेकर बयान दिया है। मिचेल सैंटनर ने खिताबी भिड़ंत से ठीक एक दिन पहले दावा किया है कि दबाव उनकी टीम पर नहीं, बल्कि मेजबान भारतीय टीम पर होगा। इसके पीछे का कारण भी मिचेल सैंटनर ने बताया है। सैंटनर का मानना है कि जब दोनों टीमें रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भिड़ेंगी, तो मेजबान भारत पर उम्मीदों का बोझ होगा।
मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल सैंटनर ने कहा, "भीड़ को चुप कराना ही मकसद है, लेकिन क्रिकेट में बहुत सारी चुनौतियां हैं और वे बदलती रहती हैं। मुझे लगता है कि भारत पर अपने घर में जीतने का बहुत दबाव है।" उन्होंने भारत में खेलने पर आगे कहा, "मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम पहले भी खेल चुके हैं। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लड़के कल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कल एक गेम का शूटआउट है। लड़के एक्साइटेड हैं।"
सैंटनर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि उन्होंने फाइनल में यूज होने वाली पिच को नहीं देखा है। उन्होंने कहा, "मैंने विकेट नहीं देखा है, लेकिन इस पर बहुत रन बनेंगे।" बुमराह को लेकर कहा, "बुमराह जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, वह हर किसी की चर्चा का विषय बन गए हैं।" कप्तान ने टी20 विश्व कप से पहले खेली गई सीरीज को लेकर भी बात की और कहा, "हमें कई बार चुनौती मिली। हम बाइलेटरल सीरीज से सीखेंगे और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप फाइनल बाइलेटरल सीरीज़ से अलग होता है।"
भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक तीन बार टी20 विश्व कप में भिड़ंत हुई है, लेकिन भारतीय टीम एक बार भी मुकाबला नहीं जीती है। इस बार तो मुकाबला फाइनल का है, जिसमें भारतीय टीम पर उस हार की स्ट्रीक को तोड़ने के साथ-साथ विश्व चैंपियन का तमगा अपने सिर पर बरकरार रखने का मौका होगा।
