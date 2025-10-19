Cricket Logo
कप्तानी में पहले ही वनडे में हुई हार में भी शुभमन गिल ने ढूंढ ली अच्छाई, क्या कहा?

संक्षेप: शुभमन गिल की वनडे कप्तानी की शुरुआत टीम इंडिया की हार के साथ शुरू हुई है। तीन मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी। बारिश से प्रभावित मैच में मेजबान टीम को 26 ओवर में जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला था।

Sun, 19 Oct 2025 05:27 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में रविवार को भारत को 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली और रोहित शर्मा के 8 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐक्शन में दिखने की वजह से इस मैच को लेकर क्रिकेट जगत में बहुत ही क्रेज था। दोनों ही दिग्गज बुरी तरह नाकाम रहे। हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि पावर प्ले में ही तीन विकेट गंवाने से मुश्किल हुई। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कहा कि इस हार से काफी सीख मिली है और इसमें भी सकारात्मक चीजें हैं।

मैच के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, ‘पावर प्ले में ही 3 विकेट खो देने के बाद कुछ भी आसान नहीं होता। आप हमेशा मैच में वापस आने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला और सकारात्मक चीजें भी हुईं। 26 ओवर में 130 रन का बचाव करना था और हम मैच को काफी डीप ले गए, इसलिए हम उससे संतुष्ट हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम जहां भी खेलने जाते हैं, बड़ी तादाद में फैंस जुटते हैं।’

टेस्ट के बाद वनडे का भी कप्तान बनाए जाने के बाद शुभमन गिल की अगुआई में ये पहला ही वनडे था। बारिश की वजह से मैच में बार-बार खलल पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की बल्लेबाजी के दौरान बारिश की वजह से बार-बार खेल रुका। इस वजह से भी भारतीय बल्लेबाजों की एकाग्रता भंग हुई।

भारत को चौथे ओवर में 13 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। रोहित शर्मा 14 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें जोश हेजलवुड ने आउट किया। उसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए लेकिन वह 8 गेंदों में बिना खाता खोले ही स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए। कोहली के आउट होने के कुछ देर बाद कप्तान शुभमन गिल भी पवैलियन लौट गए।

बारिश की वजह से खेल रुका और फैसला हुआ कि 35-35 ओवर का मैच होगा। मैच फिर शुरू हुआ तो बारिश की वजह से एक बार फिर खेल रोकना पड़ा। उसके बाद जब खेल शुरू हुआ तब मैच को 26-26 ओवर का किया गया। भारत ने 26 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए। भला हो केएल राहुल की 38, अक्षर पटेल के 31 और आखिर के ओवरों में डेब्यूटेंट नीतीश कुमार रेड्डी के 11 गेंदों में तेजतर्रार 19 रनों का जो भारत का स्कोर तीन अंकों में पहुंच पाया।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड, मिचेल ओवेन और मैथ्यू कु्ह्नेमन ने 2-2 विकेट हासिल किए। मिचेल स्टार्क और नाथन एलिस को 1-1 विकेट मिले।

डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को 137 रन के बजाय 26 ओवर में जीत के लिए 131 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। मेजबान टीम ने 29 गेंद बाकी रहते ही 22वें ओवर की पहली गेंद में जीत हासिल कर ली। इस तरह पहला मुकाबला 7 विकेट से जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने उतरे कप्तान मिचेल मार्श ने 46 रनों की नाबाद पारी खेली। जोश फिलिप ने 37 रन बनाए और मैट रेनशॉ ने नॉटआउट रहते हुए 21 रन का योगदान दिया। मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

