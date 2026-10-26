कप्तानी गंवाने पर हरमनप्रीत कौर ने कबूला एक खरा सच, बोलीं- सिचुएशन चाहे जैसी भी हो...
हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली। मैच के बाद हरमनप्रीत से कप्तानी को मिस करने पर सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने बहुत सधा हुआ जवाब दिया।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वडोदरा में जिम्बावे के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 121 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की। भारत ने 328/6 का स्कोर खड़ा करने के बाद जिम्बावे को 48.5 ओवर में 207 रन पर ढेर किया और तीन मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बना ली। पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। उन्होंने रविवार को 121 गेंदों में 15 चौकों की बदौलत 126 रनों की पारी खेली। यह उनका वनडे में आठवां शतक था। हरमनप्रीत ने ओपनर प्रतिका रावल (61) के साथ तीसरे विकेट के लिए 124 और दीप्ति शर्मा (नाबाद 106) के साथ पांचवें विकेट के लिए 153 रनों की पार्टनरशिप की। हरमनप्रीत ने उस वक्त मोर्चा संभाला, जब टीम ने तीसरे ओवर तक 19 रन पर दो विकेट खो दिए। 37 वर्षीय हरमनप्रीत ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कप्तानी गंवाने को लेकर एक खरा सच कबूला। उन्होंने कहा कि वह वास्तविकता में जीना चाहती हैं और अब यही वास्तविकता है।
'सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मैं अपनी…'
बता दें कि हरमनप्रीत को इसी महीने की शुरुआत में तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी जगह स्मृति मंधाना को कप्तान नियुक्त किया गया। जब हरमनप्रीत से जिंदगी और करियर के अगले चरण में एक नई शुरुआत के लिए मानसिक तैयारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसे जिंदगी को वास्तविकता में जीना पसंद है। अब यही हकीकत है, और मैं इसे वैसे ही अपनाना चाहती हूं। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसने मुझे हमेशा खुशी दी है, और बैटिंग का मैंने अपने पूरे करियर में लुत्फ उठाया है। मैंने आगे भी ऐसा ही करना चाहती हूं।'' उन्होंने कप्तानी की कमी महसूस होने के सवाल पर कहा, ''जब आप बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो इन चीजों के बारे में नहीं सोचते। आप एक बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं और जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। आपको परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करनी होती है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मैं अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेना चाहती हूं।''
क्या हरमनप्रीत ने जानबूझकर ऐसा किया?
19 रन पर दो विकेट गिरने के बाद बैटिंग करने उतरीं हरमनप्रीत ने क्या जानबूझकर लेग साइड के बजाए ऑफ साइड को ज्यादा टारगेट किया? पूर्व कप्तान ने कहा, ''हम वनडे खेल रहे थे और इसमें आपको अलग तरीके से खेलना होता है। प्रतिका और मैंने बात की थी कि अच्छी गेंदों का सम्मान करना है और खराब गेंदों को हाथ से नहीं जाने देना है।'' उन्होंने अपनी फिटनेस के बारे में कहा, ''कल रात मुझे हल्का बुखार था और इसी वजह से मैदान पर लौटने के बाद मुझे परेशानी हो रही थी। मैं थोड़ा आराम करना चाहती थी और दर्द निवारक दवाएं लेने से मुझे मदद मिल रही है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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