ये वेल्डिंग वाला चश्मा; बाबर आजम के बाद रमीज रजा ने उड़ाया नोमान अली का मजाक

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पीसीबी के पूर्व चेयरमैन ममीज रजा ने सोमवार को कॉमेंट्री के दौरान नोमान अली के चश्मे को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह एक फैंसी ग्लास पहने हुए हैं जो वेल्डिंग वाला लग रहा है।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम पर कॉमेंट्री के दौरान रमीज रजा की विवादित टिप्पणी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि उन्होंने एक बार फिर एक अन्य खिलाड़ी का मजाक उड़ाया है। लाहौर में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान रजा ने बाबर आजम को लेकर कहा था कि ये आउट होगा तो ड्रामा करेगा। अब उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली के ड्रेसिंग सेंस की खिल्ली उड़ाई है।

रमीज रजा की इस टिप्पणी की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। कुछ पाकिस्तानी यूजर उन्हें खिलाड़ियों की इज्जत करने की नसीहत दे रहे हैं। इसके साथ ही सवाल भी उठा रहे कि 1992 की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा होने के अलावा आपकी और क्या उपलब्धि रही है।

इससे पहले लाहौर टेस्ट के पहले दिन रमीज रजा ने बाबर आजम का मजाक उड़ाया था। उनके खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी टीम ने आउट की अपील की थी जिसे फील्ड अंपायर ने ठुकरा दिया था। उसके बाद मेहमान टीम ने रिव्यू का फैसला किया। उसी दौरान रजा ने यह कहा, ‘हा हा यह अब ड्रामा करेगा।’