Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़looks like virat kohli has been watching the saim ayub coaching videos Iceland cricket brutal trolling
लग रहा कोहली सैम अयूब के वीडियो देख रहे; डबल डक पर ये किसने किया ट्रोल?

लग रहा कोहली सैम अयूब के वीडियो देख रहे; डबल डक पर ये किसने किया ट्रोल?

संक्षेप: विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भी बिना खाता खोले आउट हुए। इसके बाद अपने चुटीले और व्यंग्यात्मक पोस्ट के लिए चर्चित आइसलैंड क्रिकेट ने किंग कोहली को बुरी तरह ट्रोल किया है। उसने लिखा कि लग रहा कि कोहली सैम अयूब के कोचिंग वीडियो देख रहे हैं।

Thu, 23 Oct 2025 06:30 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फैंस को टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा को करीब 8 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते देखने का मौका मिला। पर्थ में खेले गए पहले वनडे में दोनों ही नाकाम रहे। रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए तो विराट कोहली 8 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए। गुरुवार को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने तो शानदार अर्धशतक जड़ा और टीम इंडिया की तरफ से वो टॉप स्कोरर रहे लेकिन विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में शून्य पर आउट हुए। ऐसा पहली बार हुआ जब किंग कोहली वनडे में लगातार दो मैचों में खाता तक नहीं खोल पाए। भारत 2 विकेट से मैच और सीरीज भी हार गया लेकिन सोशल मीडिया पर अब कोहली को खूब ट्रोल किया जा रहा।

सोशल मीडिया पर अपने चुटीले और व्यंग्यात्मक पोस्ट के लिए चर्चित आइसलैंड क्रिकेट ने भी किंग कोहली को ट्रोल किया है। उसने लिखा, ‘ऐसा लग रहा जैसे विराट कोहली सैम अयूब के कोचिंग वीडियो देख रहे हैं।’

सैम अयूब पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं और पिछले महीने हुए एशिया कप में वह लगातार दो पारियों में बिना खाता खोले आउट हुए थे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो विराट कोहली भारतीय पारी के सातवें ओवर में बिना खाता खोले आउट हुए। बार्टलेट की गेंद को वह लेग साइड पर मारना चाहते थे लेकिन गच्चा खा गए और गेंद उनके पैड से टकरा गई। इस तरह वह बिना कोई रन बनाए आउट हुए।

एडिलेड विराट कोहली का गढ़ रहा है। इस मैदान पर उन्होंने 975 रन बनाए हैं। गुरुवार को जब किंग कोहली आउट होकर पवैलियन लौट रहे थे तब उन्होंने सिर झुकाकर अपने दाहिने हाथ को दर्शकों की तरफ इस अंदाज में हिलाया जैसे वह अपनी आखिरी पारी खेलकर लौट रहे हों। इस दौरान वह अपने दोनों ग्लव्स दाहिने हाथ में पकड़े हुए।

विराट कोहली के इस अंदाज के सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विराट कोहली दर्शकों को उन्हें आखिरी बार एडिलेड में खेलते देखने के लिए शुक्रिया कहना चाह रहे थे या इसका कुछ और गहरा मतलब है? टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके विराट कोहली कहीं वनडे से भी संन्यास का संकेत तो नहीं दे रहे?

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
