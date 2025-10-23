लग रहा कोहली सैम अयूब के वीडियो देख रहे; डबल डक पर ये किसने किया ट्रोल?

संक्षेप: विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भी बिना खाता खोले आउट हुए। इसके बाद अपने चुटीले और व्यंग्यात्मक पोस्ट के लिए चर्चित आइसलैंड क्रिकेट ने किंग कोहली को बुरी तरह ट्रोल किया है। उसने लिखा कि लग रहा कि कोहली सैम अयूब के कोचिंग वीडियो देख रहे हैं।

फैंस को टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा को करीब 8 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते देखने का मौका मिला। पर्थ में खेले गए पहले वनडे में दोनों ही नाकाम रहे। रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए तो विराट कोहली 8 गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए। गुरुवार को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने तो शानदार अर्धशतक जड़ा और टीम इंडिया की तरफ से वो टॉप स्कोरर रहे लेकिन विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में शून्य पर आउट हुए। ऐसा पहली बार हुआ जब किंग कोहली वनडे में लगातार दो मैचों में खाता तक नहीं खोल पाए। भारत 2 विकेट से मैच और सीरीज भी हार गया लेकिन सोशल मीडिया पर अब कोहली को खूब ट्रोल किया जा रहा।

सोशल मीडिया पर अपने चुटीले और व्यंग्यात्मक पोस्ट के लिए चर्चित आइसलैंड क्रिकेट ने भी किंग कोहली को ट्रोल किया है। उसने लिखा, ‘ऐसा लग रहा जैसे विराट कोहली सैम अयूब के कोचिंग वीडियो देख रहे हैं।’

सैम अयूब पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं और पिछले महीने हुए एशिया कप में वह लगातार दो पारियों में बिना खाता खोले आउट हुए थे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो विराट कोहली भारतीय पारी के सातवें ओवर में बिना खाता खोले आउट हुए। बार्टलेट की गेंद को वह लेग साइड पर मारना चाहते थे लेकिन गच्चा खा गए और गेंद उनके पैड से टकरा गई। इस तरह वह बिना कोई रन बनाए आउट हुए।

एडिलेड विराट कोहली का गढ़ रहा है। इस मैदान पर उन्होंने 975 रन बनाए हैं। गुरुवार को जब किंग कोहली आउट होकर पवैलियन लौट रहे थे तब उन्होंने सिर झुकाकर अपने दाहिने हाथ को दर्शकों की तरफ इस अंदाज में हिलाया जैसे वह अपनी आखिरी पारी खेलकर लौट रहे हों। इस दौरान वह अपने दोनों ग्लव्स दाहिने हाथ में पकड़े हुए।