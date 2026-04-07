54 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में पड़ रहा गजब का 'सूखा', रेड बॉल क्रिकेट में पसरा सन्नाटा
टेस्ट क्रिकेट में 1972 के बाद 2026 में इतना लंबा अंतराल देखने को मिलने वाला है, जब रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। इंटरनेशनल लेवल का कोई भी टेस्ट मैच जून के पहले सप्ताह तक शेड्यूल नहीं है।
8 जनवरी 2026 को सिडनी में एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच इस साल खत्म हुआ था, जबकि अगला टेस्ट मैच 4 जून 2026 से लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच शेड्यूल है। इस बीच 148 दिनों यानी करीब 5 महीने का अंतर है। इसे देखकर आप यह भी कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट अपनी प्राथमिकता खो रहा है, क्योंकि 50 साल से ज्यादा के इतिहास में इतना लंबा गैप दो टेस्ट मैचों के बीच नहीं रहा है। ये चिंता का विषय है। इस बीच भरपूर मात्रा में आपको टी20 क्रिकेट देखने को मिलने वाली है।
दरअसल, ईएसपीएनक्रिकइंफो के स्टेटिशियन ने वह आंकड़े निकाले हैं, जब टेस्ट मैचों के बीच सबसे लंबा अंतराल देखने को मिला। यहां तक कि कोविड के दौरान भी इतना लंबा गैप दो टेस्ट मैचों के बीच नहीं रहा, जितना 2026 में दिखने वाला है। टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे लंबा अंतराल अब तक 176 दिनों का है। ओवल में इंग्लैंड पर भारत की ऐतिहासिक जीत (24 अगस्त 1971) के लगभग छह महीने बाद कोई टेस्ट मैच खेला गया था, जबकि न्यूजीलैंड की टीम वेस्टइंडीज पहुंची थी और 16 फरवरी 1972 से टेस्ट मैच शुरू हुआ था।
1972 के बाद पहली बार इतना लंबा अंतराल आपको टेस्ट क्रिकेट में दिखने वाला है कि जब जनवरी के बाद सीधे जून में कोई टेस्ट मैच आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखेंगे। 148 दिनों का ये अंतराल है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद से इससे लंबे सिर्फ दो ही अंतराल रहे हैं। सबसे लंबा अंतर 262 दिनों (लगभग सात महीने) का था, जब 1970 में 10 मार्च को साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म हुई थी और इसके बाद 27 नवंबर 1970 को ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज की शुरुआत हुई थी। हालांकि, सबसे लंबा अंतराल टेस्ट क्रिकेट में 28 महीनों का है।
क्या लगा है टेस्ट पर पूर्ण विराम?
आमतौर पर आपको लगभग हर महीने कुछ टेस्ट मैच देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का शेड्यूल कुछ ज्यादा ही व्हाइट बॉल को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा टी20 लीग्स की भी भरमार है। ऐसे में टेस्ट मैचों को जगह नहीं मिल रही। जनवरी में टी20 सीरीज टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए खेली गईं। इसके बाद टी20 विश्व कप 2026 खेला गया और अब आईपीएल और पीएसएल जैसी टी20 लीग खेली जा रही हैं। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट को जगह नहीं मिल रही।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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