लॉकी फर्ग्युसन हुए IND vs NZ टी20 सीरीज से बाहर, वैभव सूर्यवंशी को आउट करने वाला गेंदबाज बना रिप्लेसमेंट

लॉकी फर्ग्युसन के रूप में न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका लगा है। चोट के चलते वह IND vs NZ टी20 सीरीज के बाकी बचे दो मैचों से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में मेजबान टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे टी20 के बाद कीवी टीम ने अपने स्क्वॉड में कई बदलाव किए थे। अब तीसरा टी20 हारने के बाद जब वह सीरीज गंवा चुके हैं तो उनके लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन चौथे और पांचवें टी20 से चोट के चलते बाहर हो गए हैं। ब्लैककैप्स ने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। कीवी टीम के लिए यह खबर इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि भारत न्यूजीलैंड के बीच अभी 5 मैच की वनडे सीरीज और 2 मैच की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है। ऐसे में उनके स्टार तेज गेंदबाज का चोटिल होना सही नहीं है। मैट फिशर बतौर रिप्लेसमेंट न्यूजीलैंड की टीम में अपनी जगह पक्की करेंगे। उन्होंने तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी का महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था।

फर्ग्युसन के साथ एक और खिलाड़ी चोटिल न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया, फर्ग्यूसन को हेगले ओवल में दूसरे T20I के दौरान दाहिने पैर की पिंडली में दर्द हुआ और बाद के स्कैन में हल्के टियर की पुष्टि हुई, और उम्मीद है कि खेलने के लिए लौटने से पहले उन्हें ठीक होने में लगभग एक हफ्ते का समय लगेगा।

फिशर, जो वेलिंगटन में बॉलिंग कवर के तौर पर T20I टीम में शामिल हुए थे, बाकी सीरीज के लिए फर्ग्यूसन की जगह लेंगे, जबकि तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल को इंडिया A के खिलाफ दूसरे मैच के लिए न्यूजीलैंड A (NZ A) टीम में फिशर की जगह लेने के लिए बुलाया गया है।

मैट हेनरी की भी दूसरे T20I के दौरान दाहिने पैर के क्वाड्रिसेप्स में दर्द के बाद जांच की गई, जिसके स्कैन से पता चला है कि उन्हें हल्के टियर की चोट लगी है, जिससे ठीक होने में एक से दोहफ्ते लगेंगे।

हेनरी, जो प्लान किए गए वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण आने वाली ODI सीरीज के लिए BLACKCAPS में लौटने वाले थे, अभी भी सही रास्ते पर हैं।

काइल जैमीसन के प्लान किए गए वर्कलोड मैनेजमेंट के अनुसार, वह वेलिंगटन में ही रहेंगे और शनिवार को कैंटरबरी के फोर्ड ट्रॉफी के दूसरे राउंड के लिए उपलब्ध रहेंगे, और फिर सोमवार को ODI सीरीज के लिए BLACKCAPS में फिर से शामिल होंगे।