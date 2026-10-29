लॉकी फर्ग्युसन हुए IND vs NZ टी20 सीरीज से बाहर, वैभव सूर्यवंशी को आउट करने वाला गेंदबाज बना रिप्लेसमेंट
लॉकी फर्ग्युसन के रूप में न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका लगा है। चोट के चलते वह IND vs NZ टी20 सीरीज के बाकी बचे दो मैचों से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में मेजबान टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरे टी20 के बाद कीवी टीम ने अपने स्क्वॉड में कई बदलाव किए थे। अब तीसरा टी20 हारने के बाद जब वह सीरीज गंवा चुके हैं तो उनके लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन चौथे और पांचवें टी20 से चोट के चलते बाहर हो गए हैं। ब्लैककैप्स ने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। कीवी टीम के लिए यह खबर इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि भारत न्यूजीलैंड के बीच अभी 5 मैच की वनडे सीरीज और 2 मैच की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है। ऐसे में उनके स्टार तेज गेंदबाज का चोटिल होना सही नहीं है। मैट फिशर बतौर रिप्लेसमेंट न्यूजीलैंड की टीम में अपनी जगह पक्की करेंगे। उन्होंने तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी का महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था।
फर्ग्युसन के साथ एक और खिलाड़ी चोटिल
न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया, फर्ग्यूसन को हेगले ओवल में दूसरे T20I के दौरान दाहिने पैर की पिंडली में दर्द हुआ और बाद के स्कैन में हल्के टियर की पुष्टि हुई, और उम्मीद है कि खेलने के लिए लौटने से पहले उन्हें ठीक होने में लगभग एक हफ्ते का समय लगेगा।
फिशर, जो वेलिंगटन में बॉलिंग कवर के तौर पर T20I टीम में शामिल हुए थे, बाकी सीरीज के लिए फर्ग्यूसन की जगह लेंगे, जबकि तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल को इंडिया A के खिलाफ दूसरे मैच के लिए न्यूजीलैंड A (NZ A) टीम में फिशर की जगह लेने के लिए बुलाया गया है।
मैट हेनरी की भी दूसरे T20I के दौरान दाहिने पैर के क्वाड्रिसेप्स में दर्द के बाद जांच की गई, जिसके स्कैन से पता चला है कि उन्हें हल्के टियर की चोट लगी है, जिससे ठीक होने में एक से दोहफ्ते लगेंगे।
हेनरी, जो प्लान किए गए वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण आने वाली ODI सीरीज के लिए BLACKCAPS में लौटने वाले थे, अभी भी सही रास्ते पर हैं।
काइल जैमीसन के प्लान किए गए वर्कलोड मैनेजमेंट के अनुसार, वह वेलिंगटन में ही रहेंगे और शनिवार को कैंटरबरी के फोर्ड ट्रॉफी के दूसरे राउंड के लिए उपलब्ध रहेंगे, और फिर सोमवार को ODI सीरीज के लिए BLACKCAPS में फिर से शामिल होंगे।
न्यूजीलैंड के हेड कोच को उम्मीद
हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फर्ग्यूसन और हेनरी भारत के खिलाफ ODI में शामिल होंगे। वाल्टर ने कहा, "हम लॉकी और मैट के लिए दुखी हैं। चोटें इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा हैं, लेकिन जब आपको मैच छोड़ने पड़ते हैं तो यह आसान नहीं होता। अच्छी बात यह है कि मैट अपने बड़े समर शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए पहले ही बाकी T20I से बाहर रहने वाला था, और हमें उम्मीद है कि वह ODI में भी अहम भूमिका निभाएगा। मुझे पता है कि लॉकी कल ईडन पार्क में पूरी तरह से भरे हुए घरेलू दर्शकों के सामने खेलने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन वह ODI में वापस आने का पक्का इरादा रखता है।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें