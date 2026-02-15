न्यूजीलैंड ने अपने धाकड़ गेंदबाज को दे दी छुट्टी, नहीं खेलेंगे T20 विश्व कप का आखिरी लीग मैच
न्यूजीलैंड ने अपने धाकड़ गेंदबाज को पैरेंटल लीव दे दी है। ये गेंदबाज कोई और नहीं, बल्कि लॉकी फर्ग्यूसन हैं, जो T20 विश्व कप 2026 के आखिरी लीग मैच में नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड का आखिरी मुकाबला कनाडा से होना है।
न्यूजीलैंड की टीम को टी20 विश्व कप 2026 के अपने तीसरे मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके न्यूजीलैंड टीम मैनेजमेंट ने अपने एक तेज गेंदबाज को छुट्टी दे दी है। हालांकि, ये छुट्टी ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन वह गेंदबाज टीम के आखिरी लीग मैच को मिस करने वाला है। ये गेंदबाज कोई और नहीं, बल्कि लॉकी फर्ग्यूसन हैं, जिन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट ने टी20 विश्व कप 2026 के बीच पैरेंटल लीव दी है।
न्यूजीलैंड के पेसर लॉकी फर्ग्यूसन को पैरेंटल लीव मिल गई है और वह कनाडा के खिलाफ टीम के आखिरी ग्रुप D गेम के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की ओर से रविवार की सुबह यह घोषणा की गई। यह तेज गेंदबाज रविवार 14 फरवरी को अपने घर के लिए रवाना होगा। न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, "यह लॉकी और एम्मा के लिए बहुत ही रोमांचक समय है और हमें खुशी है कि वह इतने खास मौके पर घर पर होंगे।"
कोच वाल्टर ने आगे कहा, "इस स्टेज पर, हम लॉकी फर्ग्यूसन को स्क्वॉड में रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि प्लान है कि वह टूर्नामेंट के सुपर 8 फेज के लिए वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व बेन सियर्स और कोल मैककॉन्ची जरूरत पड़ने पर स्क्वॉड में शामिल होने के लिए तैयार हैं।" न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में अब तक अपने तीन ग्रुप मैचों में से दो जीते हैं और मंगलवार को उसका मुकाबला कनाडा से होगा।
न्यूजीलैंड की टीम अपने आखिरी लीग फेज के मैच को जीत जाएगी तो आसानी से सुपर 8 में पहुंच जाएगी। अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में शनिवार को न्यूजीलैंड की टीम को हार नहीं मिलती तो कीवी टीम सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर जाती। इस मुकाबले में लॉकी फर्ग्यूसन खेले थे, लेकिन उनका दिन अच्छा नहीं था। 3.1 ओवर में 33 रन उन्होंने लुटाए थे और एक विकेट उनको मिला था।
T20 World Cup 2026 में लॉकी फर्ग्यूसन ने अब तक सभी तीन मैचों में हिस्सा लिया है। पहले मैच में उनको 2 विकेट मिले थे और दूसरे और तीसरे मैच में एक-एक सफलता उनको मिली। हालांकि, तीनों मैचों में महंगे साबित हुए। 40 रन पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ लुटाए, जबकि 35 रन दूसरे मैच में यूएई के खिलाफ दिए। इस मैच में भी 33 रन उन्होंने 3.1 ओवर में लुटा दिए। वे टी20 क्रिकेट मैच के हर एक फेज में गेंदबाजी कर सकते हैं।
