इस मैदान पर आईपीएल 2020 के खेले गए 10 नाइट मैचों में पांच बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है और पांच बार ही लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने मैच जीता है।

Night matches at Abu Dhabi in the #Dream11IPL 2020 have seen the spoils being shared between teams batting first and chasing. ⚖️



