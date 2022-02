LIVE IPL Mega Auction 2022: आईपीएल नीलामी 2022 (IPL 2022 Mega Auction) शुरू होने वाली है। बेंगलुरु में शुरू होने जा रही दो दिवसीय आईपीएल 2022 नीलामी में इस बार कुल 600 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। पहले दिन केवल 161 खिलाड़ी बिकेंगे। सबसे पहले मार्की खिलाड़ियों की बोली लगेगी। लीग के इतिहास में केवल दूसरी बार ऐसा होगा जब 10 टीमें खिलाड़ियों की बोली लगाएंगी।

IPL AUCTION 2022 LIVE UPDATES:

All set to watch the Tata IPL Auction. Feels amazing to have a cute warm baby in my arms instead of the red auction paddle 😂 On a serious note my heart is racing & I cannot wait for our new PBKS squad. All the best @PunjabKingsIPL 👍👍 Let’s execute our plans and stay focused. pic.twitter.com/CEPNrJgmOh — Preity G Zinta (@realpreityzinta) February 12, 2022

राजस्थान रॉयल्स के CEO का ट्वीट

IPL 2022 के मेगा ऑक्शन से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स के CEO ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने फिल्मी लाइन के जरिए दूसरी फ्रेंचाइजियों को संदेश देने की कोशिश की है।

Morning Royals, this day is finally here! pic.twitter.com/qk2ETb4i5C — Jake Lush McCrum (@JakeLushMcCrum) February 12, 2022

सनराइजर्स हैदराबाद भी है तैयार

पूर्व चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद के असिस्टेंट कोच का नीलामी से ठीक पहले बयान आया है। उन्होंने कहा है कि SRH तैयार है फिर से अपनी 'ऑरेंज आर्मी' खड़ी करने के लिए।

We are prepared 💪



Here are our assistant coach Simon Katich’s thoughts on the #IPLAuction 🧡#OrangeArmy #ReadyToRise pic.twitter.com/nlt8WIlhpQ — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) February 12, 2022

नीलामी से पहले पंजाब किंग्स का मजेदार ट्वीट

आईपीएल 2022 नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने मजेदार ट्वीट किया है। फ्रेंचाइजी ने इसके लिए फिल्म 'चक दे इंडिया' से शाहरुख खान के डायलॉग को अपना बनाया है। पंजाब किंग्स ने लिखा, 'हमें ना कुछ सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, सिर्फ एक चीज सुनाई देगी- सोल्ड टू पंजाब किंग्स।'

IPL 2022 पर्स: किस टीम के पास कितना पैसा

पंजाब किंग्स: 72 करोड़ रुपये।

चेन्नई सुपर किंग्स: 48 करोड़ रुपये।

मुंबई इंडियंस: 48 करोड़ रुपये।

दिल्ली कैपिटल्स: 47.5 करोड़ रुपये।

कोलकाता नाइट राइडर्स: 48 करोड़ रुपये।

गुजरात टाइटंस: 52 करोड़ रुपये।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: 57 करोड़ रुपये।

लखनऊ सुपरजायंट्स: 59 करोड़ रुपये।

नीलामी से पहले बढ़ा दीपक हुड्डा का भाव

आईपीएल 2022 मेगा ऑक्‍शन से ठीक पहले भारतीय ऑलराउंडर दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) का भाव बढ़ गया है। हुड्डा की प्‍लेयर लिस्‍ट कैटेगरी को अपग्रेड कर दिया गया है। खिलाड़ियों की नीलामी में अब दीपक को कैप्‍ड कैटेगरी में अपग्रेड किया गया है। हुड्डा ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्‍यू किया था। हुड्डा का बेस प्राइस बढ़कर अब 40 से 75 लाख रुपये का हो गया है।

India all-rounder Deepak Hooda has been upgraded his category in the IPL Auction player list. https://t.co/AO7XfXLS0L — CricTracker (@Cricketracker) February 12, 2022

आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL 2022 Mega Auction) को शुरू होने में अब करीब एक घंटे का समय बचा है। बेंगलुरु में शुरू होने जा रही IPL 2022 नीलामी में इस बार कुल 590 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। इनमें 320 भारतीय जबकि 270 विदेशी खिलाड़ी हैं।