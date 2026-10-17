ODI ट्राई सीरीज के लिए बदल गया बांग्लादेश का कप्तान, अब हृदोय संभालेंगे कमान, लिटन दास चोटिल
बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच यूएई में ट्रॉई सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला शनिवार यानी आज बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच खेला जा रहा है। मैच से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। चोट के कारण नियमित कप्तान लिटिन दास को बाहर होना पड़ा है। हृदोय कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे।
बांग्लादेश के कप्तान लिटन कुमार दास कूल्हे में लगी चोट के कारण यूएई में चल रही त्रिकोणीय शृंखला से बाहर हो गये हैं। उनकी जगह तौहीद हृदोय को टीम की कमान सौंपी गई है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने शनिवार को बताया कि एकदिवसीय कप्तान लिटन कुमार दास, यूएई में चल रही त्रिकोणीय शृंखला (जिसमें जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान भी शामिल हैं) से बाहर हो गए हैं। इसका कारण उनके कूल्हे (हिप) में लगी चोट है। बीसीबी के फिजियोथेरेपिस्ट बायेजेदुल इस्लाम खान ने बताया कि शुक्रवार को लिटन ने अपने दाहिने कूल्हे के जोड़ में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद टीम प्रबंधन ने उनका एमआरआई स्कैन कराया, जिसमें जोड़ में एक समस्या का पता चला। इस वजह से वह अब इस ट्राई-सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।
बीसीबी द्वारा जारी एक वीडियो संदेश में बायेजेदुल ने कहा, "कल लिटन कुमार दास ने अपने दाहिने कूल्हे के जोड़ में दर्द की शिकायत की थी। हमने उनका एमआरआई कराया, जिसकी रिपोर्ट से पता चला है कि उनके दाहिने कूल्हे के जोड़ में समस्या है। उन्होंने आज फिटनेस टेस्ट पूरा करने की कोशिश की, ताकि यह देखा जा सके कि वह खेल सकते हैं या नहीं। हालांकि, वह हमारे तय किए गए बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए वह इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं। लिटन की गैर-मौजूदगी में वनडे उप-कप्तान तौहीद हृदय टीम की कमान संभालेंगे।"
बुखार के कारण मेहदी हसन भी फिट नहीं
मेहदी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। इस बीच, बीसीबी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ट्राई-सीरीज से मेहदी हसन मिराज को बाहर नहीं माना है। हालांकि, बुखार के कारण वह स्टेडियम नहीं आए और होटल में ही रुके रहे। एक अधिकारी ने कहा, "मेहदी को तीन दिनों से बुखार है, जिस वजह से वह आज (जिम्बाब्वे के खिलाफ) के मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन उन्हें अभी सीरीज से बाहर नहीं माना गया है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ट्राई-सीरीज के दौरान वह ठीक हो जाएंगे - बशर्ते उनकी तबीयत बहुत ज्यादा न बिगड़ जाए।"
पहला मैच जारी
ट्राई-सीरीज के अपने अगले मैच में बांग्लादेश का सामना 21 अक्टूबर को अफगानिस्तान से होगा। आज बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच पहला मुकाबला आबुधाबी में खेला जा रहा है, जिसमें जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और 30 ओवर से पहले पहले 3 विकेट के नुकसान पर टीम 150 के करीब पहुंच गई है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे दुनिया में वनडे क्रिकेट के लिहाज से लगभग एक ही स्तर की टीमें हैं ऐसे में देखना होगा कि इस सीरीज को कौन अपने नाम करता है। खासकर तब जब यह सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेली जा रही है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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