Litton Das rues poor start with the bat after loss vs Sri Lanka in Asia Cup 2025 says Lost game in the powerplay एशिया कप 2025: बांग्लादेश की हार का 'पावरप्ले' कनेक्शन, कप्तान लिटन दास ने बताया कहां हुई चूक?
Litton Das rues poor start with the bat after loss vs Sri Lanka in Asia Cup 2025 says Lost game in the powerplay

एशिया कप 2025: बांग्लादेश की हार का 'पावरप्ले' कनेक्शन, कप्तान लिटन दास ने बताया कहां हुई चूक?

एशिया कप 2025: बांग्लादेश की टीम को श्रीलंका के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार में 'पावरप्ले' कनेक्शन छिपा हुआ है। इसका खुलासा खुद बांग्लादेश की टीम के कप्तान लिटन दास ने किया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 11:54 AM
एशिया कप 2025: बांग्लादेश की हार का 'पावरप्ले' कनेक्शन, कप्तान लिटन दास ने बताया कहां हुई चूक?

एशिया कप 2025 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश की टीम को श्रीलंका के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की टीम ने 140 रनों का टारगेट 6 विकेट रहते 15वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इस हार से बांग्लादेश के लिए सुपर 4 में जगह बनाने की उम्मीदों को झटका लगा है। बांग्लादेश का एक मैच और इस टूर्नामेंट में बाकी है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ है। उस मैच को टीम हारी तो सुपर 4 की दौड़ से बाहर हो जाएगी। बात श्रीलंका के खिलाफ मैच की करें तो इस मुकाबले में मिली हार का कारण कप्तान लिटन दास ने पावरप्ले को बताया है।

शनिवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो पहले दो ओवर में एक भी रन नहीं बना सकी और दो विकेट भी टीम ने गंवा दिए। तंजीद हसन और परवेज हुसैन इमोन का खाता भी नहीं खुला और टीम के खाते में भी एक भी रन नहीं था। 14वीं गेंद पर पहला रन बना। तीसरा विकेट 11 रन पर गिर गया। इस तरह पावरप्ले में ही टीम का काम तमाम हो गया। इसका जिक्र मैच के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने किया है। वे खुद भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए।

उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि पावरप्ले में हम मैच हार गए, क्योंकि विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा था। अगर हम 170-180 रन बना लेते, तो शायद मैच अलग होता, लेकिन 140 रन का स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं था। अगर आप अच्छे विकेट पर इतना स्कोर बनाते हैं, तो आपको अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग भी करनी होगी, जो हम नहीं कर पाए। अब अफगानिस्तान के खिलाफ मैच करो या मरो वाला होगा।" बांग्लादेश को अब 16 सितंबर को अफगानिस्तान से खेलना है।

