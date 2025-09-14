एशिया कप 2025: बांग्लादेश की हार का 'पावरप्ले' कनेक्शन, कप्तान लिटन दास ने बताया कहां हुई चूक?

एशिया कप 2025: बांग्लादेश की टीम को श्रीलंका के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार में 'पावरप्ले' कनेक्शन छिपा हुआ है। इसका खुलासा खुद बांग्लादेश की टीम के कप्तान लिटन दास ने किया है।

एशिया कप 2025 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश की टीम को श्रीलंका के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की टीम ने 140 रनों का टारगेट 6 विकेट रहते 15वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इस हार से बांग्लादेश के लिए सुपर 4 में जगह बनाने की उम्मीदों को झटका लगा है। बांग्लादेश का एक मैच और इस टूर्नामेंट में बाकी है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ है। उस मैच को टीम हारी तो सुपर 4 की दौड़ से बाहर हो जाएगी। बात श्रीलंका के खिलाफ मैच की करें तो इस मुकाबले में मिली हार का कारण कप्तान लिटन दास ने पावरप्ले को बताया है।

शनिवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो पहले दो ओवर में एक भी रन नहीं बना सकी और दो विकेट भी टीम ने गंवा दिए। तंजीद हसन और परवेज हुसैन इमोन का खाता भी नहीं खुला और टीम के खाते में भी एक भी रन नहीं था। 14वीं गेंद पर पहला रन बना। तीसरा विकेट 11 रन पर गिर गया। इस तरह पावरप्ले में ही टीम का काम तमाम हो गया। इसका जिक्र मैच के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने किया है। वे खुद भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए।