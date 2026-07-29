बांग्लादेश ने मेहदी हसन मिराज को कप्तानी से हटाया, लिटन दास बने नए कप्तान
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिटन दास को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। मेहदी हसन मिराज को पद से हटा दिया गया है। उनकी कप्तानी में टीम ने 10 मैच जीते थे।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2027 क्रिकेट विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बुधवार को अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को एकदिवसीय टीम का नया कप्तान नियुक्त किया। लिटन ने मेहदी हसन मिराज की जगह ली है। मिराज जून 2025 से टीम की कप्तानी कर रहे थे लेकिन इस महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को लिटन दास को नया कप्तान बनने पर बधाई दी।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 'एक्स' पर लिखा, ''बधाई हो, लिटन कुमार दास! बांग्लादेश की वनडे टीम के नए कप्तान।'' मिराज की कप्तानी में बांग्लादेश ने 20 वनडे मुकाबलों में से 10 में जीत दर्ज की जबकि नौ में उसे हार का सामना करना पड़ा। लिटन पहले से ही टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अब वह एकदिवसीय टीम की भी कमान संभालेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज लिटन इससे पहले भी अंतरिम कप्तान के तौर पर एकदिवसीय टीम की अगुआई कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में बांग्लादेश ने सात में से तीन मैच जीते थे। यह नियुक्ति 2027 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है।
लिटन दास अभी हैं चोटिल
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए अनकैप्ड तेज गेंदबाज मुशफिक हसन को टीम में शामिल किया है। यह टेस्ट 13 अगस्त से डार्विन में खेला जाएगा। नाहिद राणा के सीरीज़ से बाहर होने के बाद इस दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ को टीम में शामिल किया गया। नाहिद के अलावा, शोरिफुल इस्लाम भी सीरीज़ के पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं। दोनों तेज़ गेंदबाज़ अपनी-अपनी चोटों से उबर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज़ सौम्य सरकार, जो तेज़ और उछाल वाली गेंदों का सामना करने में सहज माने जाते हैं, साढ़े पांच साल के अंतराल के बाद टेस्ट टीम में लौटे हैं। उन्होंने अपना पिछला टेस्ट मैच फरवरी 2021 में मीरपुर में वेस्टइंडीज के खिलाफ़ खेला था।
डार्विन में होने वाले पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को लिटन दास और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम की सेवाएं भी नहीं मिल पाएंगी। दोनों खिलाड़ी रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन सीरीज के पहले मैच तक उनके ठीक होने की संभावना कम है।
लिटन दास बाईं पिंडली में चोट लगने के बाद विशेषज्ञ से सलाह लेने सिंगापुर गए थे, वहां पर उन्होंने प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा उपचार कराया है। वह 28 जुलाई से धीरे-धीरे दौड़ने और कंडीशनिंग का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। 13 अगस्त के आसपास उनकी फिटनेस की जांच की योजना है; अगर उन्हें मेडिकल क्लीयरेंस मिल जाती है, तो उनके दूसरे टेस्ट में खेलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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