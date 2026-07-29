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बांग्लादेश ने मेहदी हसन मिराज को कप्तानी से हटाया, लिटन दास बने नए कप्तान

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिटन दास को वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। मेहदी हसन मिराज को पद से हटा दिया गया है। उनकी कप्तानी में टीम ने 10 मैच जीते थे।

Litton Das
बांग्लादेश के वनडे कप्तान लिटन दास

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2027 क्रिकेट विश्व कप को ध्यान में रखते हुए बुधवार को अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को एकदिवसीय टीम का नया कप्तान नियुक्त किया। लिटन ने मेहदी हसन मिराज की जगह ली है। मिराज जून 2025 से टीम की कप्तानी कर रहे थे लेकिन इस महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को लिटन दास को नया कप्तान बनने पर बधाई दी।

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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 'एक्स' पर लिखा, ''बधाई हो, लिटन कुमार दास! बांग्लादेश की वनडे टीम के नए कप्तान।'' मिराज की कप्तानी में बांग्लादेश ने 20 वनडे मुकाबलों में से 10 में जीत दर्ज की जबकि नौ में उसे हार का सामना करना पड़ा। लिटन पहले से ही टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अब वह एकदिवसीय टीम की भी कमान संभालेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज लिटन इससे पहले भी अंतरिम कप्तान के तौर पर एकदिवसीय टीम की अगुआई कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में बांग्लादेश ने सात में से तीन मैच जीते थे। यह नियुक्ति 2027 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है।

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लिटन दास अभी हैं चोटिल

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए अनकैप्ड तेज गेंदबाज मुशफिक हसन को टीम में शामिल किया है। यह टेस्ट 13 अगस्त से डार्विन में खेला जाएगा। नाहिद राणा के सीरीज़ से बाहर होने के बाद इस दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ को टीम में शामिल किया गया। नाहिद के अलावा, शोरिफुल इस्लाम भी सीरीज़ के पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं। दोनों तेज़ गेंदबाज़ अपनी-अपनी चोटों से उबर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज़ सौम्य सरकार, जो तेज़ और उछाल वाली गेंदों का सामना करने में सहज माने जाते हैं, साढ़े पांच साल के अंतराल के बाद टेस्ट टीम में लौटे हैं। उन्होंने अपना पिछला टेस्ट मैच फरवरी 2021 में मीरपुर में वेस्टइंडीज के खिलाफ़ खेला था।

डार्विन में होने वाले पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को लिटन दास और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम की सेवाएं भी नहीं मिल पाएंगी। दोनों खिलाड़ी रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन सीरीज के पहले मैच तक उनके ठीक होने की संभावना कम है।

लिटन दास बाईं पिंडली में चोट लगने के बाद विशेषज्ञ से सलाह लेने सिंगापुर गए थे, वहां पर उन्होंने प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा उपचार कराया है। वह 28 जुलाई से धीरे-धीरे दौड़ने और कंडीशनिंग का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। 13 अगस्त के आसपास उनकी फिटनेस की जांच की योजना है; अगर उन्हें मेडिकल क्लीयरेंस मिल जाती है, तो उनके दूसरे टेस्ट में खेलने की संभावना है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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