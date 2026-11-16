लिटन दास शतक जड़कर पंत और राहुल के स्पेशल क्लब में शामिल, साउथ अफ्रीका में ऐसा करने वाले तीसरे एशियन
Litton Das Century SA vs BAN 1st Test: बांग्लादेश के विकेटकीपर लिटन दास ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सेंचुरी लगाकर एक स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है, जिसमें ऋषभ पंत और केएल राहुल हैं।
साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। सोमवार को मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश के विकेटकीपर लिटन दास 179 गेंदों में 120 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 14 चौके और एक छक्का मारा। लटिन को 96वें ओवर में डेन पैटरसन ने पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने ने 154 गेंदों में शतक कंप्लीट किया था। यह उनके टेस्ट करियर का आठवां शतक है। 32 वर्षीय लिटन ने ऋषभ पंत और केएल राहुल के एक स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है। वह साउथ अफ्रीका की सरजमीं पर टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले तीसरे एशियन विकेटकीपर बन गए हैं।
पंत-राहुल ने SA में कब शतक लगाए?
भारत के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत ने जनवरी 2022 में केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 139 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए थे। उन्होंने छह चौके और चार छक्के जड़े थे। यह मैच साउथ अफ्रीका ने सात विकेट से जीता था। केएल राहुल ने दिसंबर 2023 में बतौर विकेटकीपर साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट शतक लगाया थी। उन्होंने सेंचुरियन के मैदान पर 137 गेंदों में 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 101 रन जुटाए थे। साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में पारी और 32 रनों से विजयी परचम फहराया था।
लिटन दास इस लिस्ट में भी हुए शामिल
लिटन दास SENA में टेस्ट शतक जड़ने वाले नौवें एशियन और दूसरे बांग्लादेशी विकेटकीपर बन गए हैं। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्र्रेलिया को SENA देश कहा जाता है। SENA देशों में बतौर एशियन विकेटकीपर सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड पंत के नाम दर्ज है। उन्होंने 6 बार यह कमाल किया है। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर मोइन खान ने दो बार यह कारनामा किया।
SENA में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने वाले एशियन विकेटकीपर
6 - ऋषभ पंत (भारत)
2 - मोइन खान (पाकिस्तान)
1 - लिटन दास (बांग्लादेश)
1 - केएल राहुल (भारत)
1 - दिनेश चांदीमल (श्रीलंका)
1 - प्रसन्ना जयवर्धने (श्रीलंका)
1 - रोमेश कालुविथाराना (श्रीलंका)
1 - मुशफिकुर रहीम (बांग्लादेश)
1 - अमल सिल्वा (श्रीलंका)
लिटन दास ने की दमदार साझेदारी
लिटन दास और तौहीद हृदय ने जोहान्सबर्ग टेस्ट के पहले दिन छठे विकेट के लिए 206 रनों की दमदार साझेदारी की। तौहीद ने 227 गेंदों में 137 रन बटोरे, जिसमें 14 चौके और एक सिक्स है। तौहीद ने अपने चौथे टेस्ट में दूसरा शतक जड़ा। वह दिन की आखिरी गेंद पर आउट हुए। उन्हें मार्को यानसन ने 84वें ओवर में फुलटॉस पर एलबीडब्ल्यू किया। तौहीद और लिटन ने तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा की घातक गेंदबाजी के बीच बांग्लादेशी पारी को संभाला। रबाडा ने पहले दिन पांच विकेट चटकाए। सोमवार बांग्लादेश की पहली पारी 101.2 ओवर में 400 रनों पर सिमटी। डेन पैटरसन ने चार शिकार किए।
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