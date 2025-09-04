एशिया कप से पहले लिटन दास ने शाकिब का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, ऐसा करने वाले पहले बांग्लादेशी बैटर
लिटन दास टी20 अंतरराष्ट्रीय में बांग्लादेश के लिए 14वीं बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड तोड़ा। शाकिब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम और नीदरलैंड के बीच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीसरा वनडे खेला गया। हालांकि बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। बांग्लादेश ने 18.2 ओवर बल्लेबाजी की थी लेकिन बारिश बंद नहीं होने के कारण आगे का मैच पूरा नहीं हो सका। इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने अर्धशतकीय पारी खेली। अपनी इस पारी की बदौलत उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। वह टी20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने नीदरलैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले के दौरान शाकिब अल हसन का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। शाकिब के नाम बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड था। शाकिब अल हसन ने टी20 इंटरनेशनल में 13 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया था। लेकिन बुधवार को नीदरलैंड के खिलाफ मैच में लिटन दास ने अपने टी20 करियर में 14वीं बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया और शाकिब को पीछे छोड़ा।
लिटन दास ने अपनी पारी के दौरान 46 गेंद में 73 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और चार छक्के लगाए। लिटन दास को 15वें ओर में काइल क्लेन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। लिटन दास ने 110 टी20 मैचों में बांग्लादेश के लिए खेलते हुए 1927 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने स्ट्राइक रेट 126.52 का रहा। उन्होंने 14 अर्धशतक लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 83 का रहा है।
शाकिब अल हसन ने पिछले साल टी20 विश्व कप के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। शाकिब ने 129 टी20 मैचों में 2551 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 121.25 का रहा है। उन्होंने 13 अर्धशतक लगाए हैं और हसन का बेस्ट स्कोर 84 है।
टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर
लिटन दास- 14
शाकिब अल हसन- 13
तमीम इकबाल- 8
महमुदुल्लाह- 8