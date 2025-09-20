शाकिब नहीं रहे बांग्लादेश के बेस्ट बैटर, लिटन दास ने तोड़ा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। लिटन ने शाकिब का रिकॉर्ड तोड़ा।

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 16 गेंद में 23 रन की पारी खेली। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के साथ मैच के दौरान लिटन दास ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। लिटन दास खेल के सबसे छोटे प्रारूप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। एशिया कप 2025 में बांग्लादेश की टीम का नेतृत्व कर रहे लिटन दास ने शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड तोड़ा।

लिटन दास को श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान शाकिब से आगे जाने के लिए सिर्फ 19 रन चाहिए थे। लिटन दास ने 23 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। शाकिब अल हसन ने टी20 इंटरनेशनल में 129 मैच खेले हैं। वहीं लिटन दास का ये 114वां मैच है। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 15 बार 50 से अधिक स्कोर बनाया है और खेल के सबसे छोटे प्रारूप में बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। लिटन दास ने 114 टी20 मैचों में 2557 रन बनाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर 83 रन है। ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने 129 मैचों में 2551 रन बनाए। उन्होंने 13 अर्धशतक लगाए।

महमूदुल्लाह के नाम बांग्लादेश के लिए खेलते हुए टी20 इंटरनेशनल में 2444 रन हैं। तमीम इकबाल ने 1701 रन बनाए हैं। मुश्फिकुर रहीम ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 1500 रन बनाए हैं।

बांग्लादेश ने शनिवार को एशिया कप सुपर 4 चरण के बेहद रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को एक गेंद बाकी रहते चार विकेट से हराया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर दासुन शनाका के 37 गेंद में नाबाद 64 रन की मदद से सात विकेट पर 168 रन बनाये । जवाब में बांग्लादेश ने 19 . 5 ओवर में छह विकेट पर 169 रन बनाये जिसमें सैफ ने 45 गेंद में 61 और तौहीद ने 37 गेंद में 58 रन का योगदान दिया ।

T20I में बांग्लादेश के लिए सर्वाधिक रन 2557* - लिटन दास

2551 - शाकिब अल हसन

2444 - महमूदुल्लाह

1701 - तमीम इक़बाल