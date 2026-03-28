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ये हैं IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, चहल-भुवी का जलवा, टॉप-5 में बुमराह का नाम नहीं

Mar 28, 2026 09:45 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज  कौन-कौन से हैं और इस सूची में किस गेंदबाज का जलवा है, आइए आज हम आपको बताते हैं। बुमराह का नाम टॉप-5 में नहीं है।

ये हैं IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज, चहल-भुवी का जलवा, टॉप-5 में बुमराह का नाम नहीं

आईपीएल के 19वें संस्करण का आगाज आज हो गया है। पहला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए हैं और आरसीबी के सामने 202 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है। आरसीबी की ओर से जेकब डफी और रोमारियो शेफर्ड ने 3-3 विकेट लिए। वहीं, अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार और सुयश शर्मा ने एक-एक विकेट हासिल किए।

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इस मैच में भुवनेश्वर कुमार के अपने आईपीएल करियर के 200 विकेट पूरे करने और ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बनने का मौका था, लेकिन वे नहीं कर सके। उन्होंने पूरे मैच में एक विकेट हासिल किया और उनके कुल विकेटों की संख्या 199 ही रह गई। भुवी को 200 विकटों का आंकड़ा छूने के लिए अब अगले मैच का इंतजार करना पड़ेगा। आईपीएल में अब तक सिर्फ यूजी चहल ने ही 200 विकेट लिए हैं। भले ही दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को आज के मैच में 1 ही विकेट मिला हो, लेकिन वे आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर हैं। उनसे पहले सिर्फ युजवेंद्र चहल का नाम है। चहल आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। चहल ने अपने आईपीएल करियर में 2013 से लेकर अब तक कुल 174 मैच खेले हैं, जिसकी 172 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 221 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 22.76 का और 7.96 की है। 4 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट लेना उनका अब तक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है।

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सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भुवनेश्वर कुमार चहल के बाद दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2011 से 2025 तक कुल 190 मैच खेले हैं जिसकी सभी 190 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 27.33 की औसत और 7.69 की शानदार इकोनॉमी के साथ कुल 198 विकेट हासिल किए हैं। 4 ओवर के स्पेल में 19 रन देकर 5 विकेट हासिल करना भुवी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। भुवी के बाद लिस्ट में तीसरे स्थान पर सुनील नरेन हैं, जिन्होंने 189 मैचों की 187 पारियों में कुल 192 विकेट लिए हैं। पीयूष चावला के नाम भी 192 मैच की 191 पारियों में 192 विकेट हैं। अश्विन के नाम इस लीग में 187 विकेट हैं और वे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर है। इस लिस्ट में तेज गेदबाज जसप्रीत बमराह का नाम टॉप-5 में नहीं है। वे 145 पारियों में 183 विकेटों के साथ सूची में 6वें स्थान पर हैं।

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आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

1. युजवेद्र चहल, 172 पारियों में 221 विकेट

2. भुवनेश्वर कुमार, 191 पारियों में 199 विकेट

3. सुनील नरेन, 187 पारियों में 192 विकेट

4. पीयूष चावला, 191 पारियों में 192 विकेट

5. रविचंद्रन अश्विन, 217 पारियों में 187 विकेट

6. जसप्रीत बुमराह, 145 पारियों में 183 विकेट

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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