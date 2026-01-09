Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़list of top 10 batsmen with the most runs in icc mens T20 World Cup history Rohit Sharma and Virat Kohli included
टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, लिस्ट में रो-को का जलवा

टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज, लिस्ट में रो-को का जलवा

संक्षेप:

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में विश्व कप की शुरुआत साल 2007 से हुई थी। इसके अब तक 9 संस्करण खेले जा चुके हैं और 10वां खेला जाना है। टी-20 विश्व कप के लंबे इतिहास में अब तक कई रिकॉर्ड बन चुके हैं। ऐसे में इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किन 10 बल्लेबाजों ने बनाए हैं आज हम इसके बारे में जानकारी देंगे।

Jan 09, 2026 05:33 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में विश्व कप की शुरुआत साल 2007 से हुई थी। इसके अब तक 9 संस्करण खेले जा चुके हैं और 10वां खेला जाना है। टी-20 विश्व कप के लंबे इतिहास में अब तक कई रिकॉर्ड बन चुके हैं। ऐसे में इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किन 10 बल्लेबाजों ने बनाए हैं आज हम इसके बारे में जानकारी देंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टॉप-2 में रोहित और विराट

टी-20 विश्व कप के इतिहास में विराट कोहली और रोहित शर्मा रनों के मामले में सबसे आगे खड़े हैं। इन दोनों दिग्गजों ने अपनी निरंतरता और आक्रामक बल्लेबाजी से विश्व स्तर पर अपनी धाक जमाई है। विराट कोहली इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि रोहित शर्मा उनके ठीक पीछे दूसरे स्थान पर काबिज हैं।

टी-20 विश्व कप में रो-को का प्रदर्शन

विराट कोहली ने 2012 से 2024 के बीच 35 मैचों की 33 पारियों में 1292 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 58.72 का रहा है। वहीं, 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने 2007 के उद्घाटन संस्करण से लेकर 2024 तक कुल 47 मैच खेले हैं और 1220 रन अपने नाम किए हैं। रोहित के नाम इस सूची में सबसे अधिक 50 छक्के और 115 चौके मारने का अद्भुत रिकॉर्ड भी दर्ज है। इन दोनों ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने (1016 रन) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष दो स्थानों पर कब्जा जमाया है।

लिस्ट में ये बड़े नाम भी शामिल

इस सूची में विराट और रोहित के अतिरिक्त दुनिया के अन्य बल्लेबाजों का भी जलवा रहा है। इंग्लैंड के जोस बटलर (1013 रन) और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर (984 रन) ने शीर्ष पांच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वेस्टइंडीज के 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल और श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान शीर्ष 10 में बने हुए हैं। शाकिब अल हसन और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी भी इस सूची का हिस्सा हैं।

टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज:

1. विराट कोहली (भारत): 1292 रन (2012-2024)

2. रोहित शर्मा (भारत): 1220 रन (2007-2024)

3. महेला जयवर्धने (श्रीलंका): 1016 रन (2007-2014)

4. जोस बटलर (इंग्लैंड): 1013 रन (2012-2024)

5. डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया): 984 रन (2009-2024)

6. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज): 965 रन (2007-2021)

7. तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका): 897 रन (2007-2016)

8. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश): 853 रन (2007-2024)

9. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड): 727 रन (2012-2024)

10. एबी डीविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका): 717 रन (2007-2016)

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |