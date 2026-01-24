T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा बार 20+ रन, सूर्यकुमार यादव ने तोड़ डाला युवराज सिंह का रिकॉर्ड

संक्षेप: Suryakumar Yadav Record: सूर्यकुमार यादव ने रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में कप्तानी पारी खेली। उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है।

लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव का रायपुर में बेहतरीन बल्लेबाज की और भारत को सात विकेट से जिताकर लौटे। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 209 का टारगेट मिलने के बाद 37 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए। उन्होंने 9 चौके और चार छक्के लगाए। यह अक्टूबर 2024 के बाद से 24 पारियों में सूर्या की पहली अर्धशतकीय पारी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सूर्या का लय हासिल करना और ताबड़तोड़ बैटिंग करना भारत के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने जैक फाउल्केस द्वारा डाले गए नौवें ओवर में 24 रन बटोरे, जिससे भारतीय कप्तान की आक्रामकता का अंदाजा लगाया सकता है। सूर्या ने पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

दरअसल, सूर्यकुमार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 20 या उससे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वह अपने करियर में अब तक पांच बार यह कमाल कर चुके हैं। युवराज ने चार बार एक ओवर में 20+ रन ठोके। सूची में टॉप पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं। उन्होंने छह बार यह कारनामा अंजाम दिया। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। बता दें कि सूर्या ने नौवें करने आए फाउल्केस की शुरुआती चार गेंदों पर चौका लगाया। उन्होंने पांचवी गेंद पर छक्का मारा और अंतिम गेंद पर डबल निकला। फाउल्केस ने एक वाइड गेंद भी डाली।

T20I में भारत के लिए एक ओवर में सबसे ज्यादा बार 20+ रन 6 - रोहित शर्मा

5 - सूर्यकुमार यादव

4 - युवराज सिंह

3 - रिंकू सिंह

3 - हार्दिक पांड्या

3 - ऋतुराज गायकवाड़

3 - संजू सैमसन

2 - रवींद्र जडेजा

2 - अभिषेक शर्मा