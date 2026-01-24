Cricket Logo
T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा बार 20+ रन, सूर्यकुमार यादव ने तोड़ डाला युवराज सिंह का रिकॉर्ड

T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा बार 20+ रन, सूर्यकुमार यादव ने तोड़ डाला युवराज सिंह का रिकॉर्ड

संक्षेप:

Suryakumar Yadav Record: सूर्यकुमार यादव ने रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में कप्तानी पारी खेली। उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है।

Jan 24, 2026 10:48 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव का रायपुर में बेहतरीन बल्लेबाज की और भारत को सात विकेट से जिताकर लौटे। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 209 का टारगेट मिलने के बाद 37 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए। उन्होंने 9 चौके और चार छक्के लगाए। यह अक्टूबर 2024 के बाद से 24 पारियों में सूर्या की पहली अर्धशतकीय पारी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सूर्या का लय हासिल करना और ताबड़तोड़ बैटिंग करना भारत के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने जैक फाउल्केस द्वारा डाले गए नौवें ओवर में 24 रन बटोरे, जिससे भारतीय कप्तान की आक्रामकता का अंदाजा लगाया सकता है। सूर्या ने पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

दरअसल, सूर्यकुमार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 20 या उससे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वह अपने करियर में अब तक पांच बार यह कमाल कर चुके हैं। युवराज ने चार बार एक ओवर में 20+ रन ठोके। सूची में टॉप पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं। उन्होंने छह बार यह कारनामा अंजाम दिया। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। बता दें कि सूर्या ने नौवें करने आए फाउल्केस की शुरुआती चार गेंदों पर चौका लगाया। उन्होंने पांचवी गेंद पर छक्का मारा और अंतिम गेंद पर डबल निकला। फाउल्केस ने एक वाइड गेंद भी डाली।

T20I में भारत के लिए एक ओवर में सबसे ज्यादा बार 20+ रन

6 - रोहित शर्मा

5 - सूर्यकुमार यादव

4 - युवराज सिंह

3 - रिंकू सिंह

3 - हार्दिक पांड्या

3 - ऋतुराज गायकवाड़

3 - संजू सैमसन

2 - रवींद्र जडेजा

2 - अभिषेक शर्मा

सूर्या ने रायपुर टी20 में दो अहम साझेदारियां की। उन्होंने ईशान किशन के साथ महज 49 गेंद में 122 रनों की पार्टनरशिप की। ईशान ने 32 गेंदों में 11 चौकों और चार छक्कों की मदद से 76 रन जुटाए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कप्तान ने शिवम दुबे (नाबाद 36) के साथ चौथे विकेट के लिए 37 गेंद में 81 रन की अटूट की साझेदारी के साथ टीम की जीत की नैया पार लगाई। भारत ने इसके साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का सफलता से सबसे बड़े स्कोर के पीछा करने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी की। टीम ने इससे पहले 2023 में विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 209 रन बनाए थे।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
