T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान, सूर्या ने छीना कोहली का रिकॉर्ड

संक्षेप: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव टॉप पर पहुंच गए हैं। अनुभवी बल्लेबाज सूर्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन किया।

लंबे समय तक खराब फॉर्म से जूझने वाले सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में शानदार लय में दिखे। भारतीय टी20 टीम के कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। वह इस दौरान एक भी फिफ्टी नहीं जड़ पाए थे। हालांकि, सूर्या ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले शानदार वापसी करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली। उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज में सर्वाधिक 242 रन बनाए। उनका औसत 80.66 का और स्ट्राइक रेट 196.74 का रहा। सूर्या के बल्ले से तीन अर्धशतक निकले। वह प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। भारत ने 4-1 से सीरीज अपने नाम की।

सूर्यकुमार ने छीना कोहली का रिकॉर्ड सूर्यकुमार ने विराट कोहली का एक रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। कोहली ने बतौर कप्तान 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 231 रन बटोरे थे। दिग्गज बल्लेबाज ने 2019 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध सीरीज में 183 रन जोड़ने का कारनामा किया था। कोहली टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके हैं। वह भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। बता दें कि सूर्या ने कप्तान के रूप में पहली बार किसी टी20 सीरीज में 200 प्लस रन बनाने का कमाल किया। उन्होंने 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 156 रन जुटाए थे।

एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान 242 - सूर्यकुमार बनाम न्यूजीलैंड, 2026

231 - विराट कोहली बनाम इंग्लैंड,2021

183 - विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज,2019

170 - शुभमन गिल बनाम जिम्बाब्वे,2024

162 - रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका,2017

159 - रोहित शर्मा बनाम न्यूजीलैंड,2021

156 - सूर्यकुमार बनाम साउथ अफ्रीका,2023

कैसे फॉर्म में लौटे सूर्यकुमार यादव? न्यूजीलैंड सीरीज समाप्त होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। वह उस सीरीज में चार पारियों में महज 34 रन बना सके थे। सूर्या ने कहा, ''नए साल की शुरुआत से ही मैंने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया और पिछले साल की कमियों पर विचार किया। विशेष रूप से शुरुआती ओवरों में मेरे स्ट्राइक रेट पर मैंने चिंतन किया।''