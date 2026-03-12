महिला हंड्रेड में इस हालत से टूटा लीसा कीटली का दिल, हेड कोच बोलीं- जब चारों ओर देखती हूं तो…
लीसा कीटली महिला हंड्रेड में एकमात्र एकमात्र महिला हेड कोच हैं। टूर्नामेंट में यह हालत देखकर ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर कीटली का दिल टूट गया है। वह एमआई लंदन की कोच हैं।
ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर लीसा कीटली ने इस पर निराशा व्यक्त की है कि वह महिला हंड्रेड क्रिकेट टूर्नामेंट में एकमात्र महिला मुख्य कोच हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में और महिलाएं इस भूमिका को निभाएंगी। एमआई लंदन की जिम्मेदारी संभालने वाली कीटली बुधवार को हुई खिलाड़ी नीलामी में भाग लेने वाली आठ टीमों में एकमात्र महिला हेड कोच थीं। खिलाड़ियों के वेतन में काफी वृद्धि हुई है। नीलामी में कुल 178 क्रिकेटरों की बोली लगाई गई।
'हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं'
कीटली ने 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' से कहा, ''महिला क्रिकेट वास्तव में तेजी से बदल रहा है। मेरा मानना है कि तीन प्रमुख देश भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बेहद प्रतिस्पर्धी टी20 प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। इससे वास्तव में महिला क्रिकेट और वेतन समानता को बढ़ावा मिल रहा है।'' उन्होंने कहा, ''हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन महिला क्रिकेट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए यह वास्तव में अच्छी बात है।''
'जब चारों ओर देखती हूं तो...'
कीटली ने आगे कहा, ''मुझे केवल यह चीज निराशाजनक लगती है कि मैं जब अपने चारों ओर देखती हूं तो पाती हूं कि मैं अकेली महिला मुख्य कोच हूं। मैं चाहती हूं कि और महिलाएं भी यह जिम्मेदारी संभाले। उम्मीद है भविष्य में ऐसा होगा।'' 'द हंड्रेड' क्रिकेट लीग 21 जुलाई से 16 अगस्त तक खेली जाएगी। कीटली ने कहा, ''हमारे पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग देने वाली कुछ महिलाएं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोचिंग स्टाफ में महिला कोच होंगी, इसलिए इस दृष्टिकोण से देखें तो चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एकमात्र महिला कोच होने के नाते, सच कहूं तो यह थोड़ा निराशाजनक है।''
'अगर महिलाओं को मौका मिले...'
कीटली को कोचिंग का व्यापक अनुभव है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत में शीर्ष राष्ट्रीय टीमों, प्रांतीय टीमों और प्रमुख टी20 फ्रेंचाइजी लीग में कोच की भूमिका निभाई है। वह महिला प्रीमियर लीग में 2025 में मुंबई इंडियंस की मुख्य कोच थी। उन्होंने कहा, ''अगर महिलाओं को मुख्य कोच बनने का मौका मिलता है तो उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि वे आपको मुख्य कोच बनाना चाहते हैं तो यह मत सोचिए कि आप तैयार नहीं हैं। आपको इस मौके को लपक लेना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अपने आस-पास अच्छे लोगों को रखना चाहिए, और आप सफल हो जाएंगे।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय