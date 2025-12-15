लियोनेल मेसी को मिला क्रिकेट बैट और टीम इंडिया की जर्सी, जय शाह ने दिया टी20 वर्ल्ड कप का टिकट

संक्षेप: लियोनेल मेसी भारत दौरे के तीसरे दिन दिल्ली आए। अरुण जेटली स्टेडियम में हजारों की भीड़ सुपरस्टार फुटबॉलर का दीदार करने आई। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।

अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी तीन दिन के भारत दौरे पर हैं। वह 'जीओएटी इंडिया टूर' के आखिरी दिन यानी शनिवार को दिल्ली आए। अरुण जेटली स्टेडियम में हजारों की भीड़ सुपरस्टार फुटबॉलर का दीदार करने आई। फैंस के लिए शाम यादगार रही। मैदान के अंदर मौजूद कुछ भारतीय हस्तियां और गणमान्य व्यक्ति दुनिया के सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से एक की मेजबानी के उत्साह में सराबोर थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मेसी को क्रिकेट बैट और टीम इंडिया की जर्सी भेंट की। मेसी के अलावा लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल को भी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी दी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेसी को टी20 वर्ल्ड कप का टिकट सिर्फ बैट और जर्सी ही नहीं, आईसीसी चेयरमैन ने मेसी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का ओपनिंग मैच देखने का आमंत्रण भी दिया। उन्होंने सुपरस्टार फुटबॉलर को इनविटेशनल टिकट दिया। टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन सात फरवरी से आठ मार्च तक होगी, जिसके भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबान हैं। भारतीय टीम 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी।

मेसी ने स्पेनिश भाषा में क्या कहा? मेसी ने अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचने के बाद मैदान का एक चक्कर लगाया और सात-सात खिलाड़ियों के मैच को खत्म होते देखा। स्टेडियम में ज्यादातर दर्शक अर्जेंटीना की प्रसिद्ध नीली और सफेद जर्सी (नंबर 10) पहने हुए थे और लगातार ‘मेसी…मेसी’ का नारा लगा रहे थे। मेसी दर्शकों की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। स्पेनिश भाषा में संक्षिप्त संबोधन में मेस्सी ने कहा, ‘‘ग्रासियस दिल्ली! हास्ता प्रोंतो (धन्यवाद दिल्ली, जल्द मिलते हैं)’’। शहर के अधिकांश लोग स्पेनिश भाषा को नहीं समझते लेकिन इसके बावजूद उनके इन शब्दों ने दर्शकों में एक ऐसी ललक और उत्साह पैदा कर दिया जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो।