विराट कोहली की तरह शुभमन गिल के VHT मैच में भी होगा ऐसा, BCCI ने की ‘प्राइवेट बाउंसरों’ की व्यवस्था
भारतीय कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल के विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) मैच के लिए आम जनता को अनुमति नहीं होगी। शुभमन शनिवार को अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने उतरेंगे।
दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) के अपने दोनों मैच ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (सीओई) में दर्शकों के बिना खेला था, उसी तरह शनिवार को जयपुर के जयपुरिया कॉलेज के मैदान पर सिक्किम के खिलाफ पंजाब के लिए भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल के मैच के दौरान भी दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देशानुसार भारतीय कप्तान और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह तीन और छह जनवरी को सिक्किम और गोवा के खिलाफ पंजाब के अगले दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलेंगे।
प्राइवेट बाउंसरों की होगी व्यवस्था
गोवा के खिलाफ मैच केएल सैनी स्टेडियम में होगा जबकि सिक्किम के खिलाफ स्थानीय कॉलेज के मैदान पर होने वाला मैच सुरक्षा कारणों और दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण दर्शकों के बिना खेला जाएगा। बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘छात्रों और कर्मचारियों को परिसर के अंदर आने की अनुमति है, लेकिन निजी बाउंसरों सहित पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। कॉलेज परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।’’
गिल का मैच ‘लाइव स्ट्रीम’ नहीं होगा
उन्होंने कहा, ‘‘मैच का कार्यक्रम बहुत पहले ही तय कर लिया गया था। रोहित शर्मा की वजह से प्रशंसकों में उत्साह को देखते हुए, मुंबई का मैच अनंतम स्टेडियम से सवाई मान सिंह स्टेडियम में स्थानांतरित करना पड़ा था।’’ कोहली और रोहित शर्मा के मैचों की तरह गिल का मैच भी टीवी पर या ‘लाइव स्ट्रीम’ नहीं किया जाएगा। गिल और अर्शदीप दोनों के शुक्रवार देर रात तक यहां पहुंचने की उम्मीद है। बीसीसीआई सूत्र ने कहा, ‘‘गिल और अर्शदीप को शाम तक पहुंचना था, लेकिन उत्तर भारत में खराब मौसम के कारण उनकी उड़ान में विलंब हुआ है। मौसम अनुकूल रहने पर वे देर रात तक पहुंच जाएंगे।’’