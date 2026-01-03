Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Like Virat Kohli Shubman Gill Will Also Play VHT games behind closed games BCCI to deploy private bouncers
विराट कोहली की तरह शुभमन गिल के VHT मैच में भी होगा ऐसा, BCCI ने की ‘प्राइवेट बाउंसरों’ की व्यवस्था

विराट कोहली की तरह शुभमन गिल के VHT मैच में भी होगा ऐसा, BCCI ने की ‘प्राइवेट बाउंसरों’ की व्यवस्था

संक्षेप:

भारतीय कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल के विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) मैच के लिए आम जनता को अनुमति नहीं होगी। शुभमन शनिवार को अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने उतरेंगे।

Jan 03, 2026 07:01 am ISTMd.Akram भाषा, जयपुर
share Share
Follow Us on

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) के अपने दोनों मैच ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (सीओई) में दर्शकों के बिना खेला था, उसी तरह शनिवार को जयपुर के जयपुरिया कॉलेज के मैदान पर सिक्किम के खिलाफ पंजाब के लिए भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल के मैच के दौरान भी दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देशानुसार भारतीय कप्तान और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह तीन और छह जनवरी को सिक्किम और गोवा के खिलाफ पंजाब के अगले दो विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्राइवेट बाउंसरों की होगी व्यवस्था

गोवा के खिलाफ मैच केएल सैनी स्टेडियम में होगा जबकि सिक्किम के खिलाफ स्थानीय कॉलेज के मैदान पर होने वाला मैच सुरक्षा कारणों और दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण दर्शकों के बिना खेला जाएगा। बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘छात्रों और कर्मचारियों को परिसर के अंदर आने की अनुमति है, लेकिन निजी बाउंसरों सहित पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। कॉलेज परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।’’

ये भी पढ़ें:शुभमन गिल को बाहर करने पर योगराज सिंह का फूटा गुस्सा, कपिल देव का दिया उदाहरण

गिल का मैच ‘लाइव स्ट्रीम’ नहीं होगा

उन्होंने कहा, ‘‘मैच का कार्यक्रम बहुत पहले ही तय कर लिया गया था। रोहित शर्मा की वजह से प्रशंसकों में उत्साह को देखते हुए, मुंबई का मैच अनंतम स्टेडियम से सवाई मान सिंह स्टेडियम में स्थानांतरित करना पड़ा था।’’ कोहली और रोहित शर्मा के मैचों की तरह गिल का मैच भी टीवी पर या ‘लाइव स्ट्रीम’ नहीं किया जाएगा। गिल और अर्शदीप दोनों के शुक्रवार देर रात तक यहां पहुंचने की उम्मीद है। बीसीसीआई सूत्र ने कहा, ‘‘गिल और अर्शदीप को शाम तक पहुंचना था, लेकिन उत्तर भारत में खराब मौसम के कारण उनकी उड़ान में विलंब हुआ है। मौसम अनुकूल रहने पर वे देर रात तक पहुंच जाएंगे।’’

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Shubman Gill Vijay Hazare Trophy Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |