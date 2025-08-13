Liam Livingstone become first cricketer in world to score 200 career T20 runs against Rashid Khan राशिद खान के खिलाफ लियाम ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने, Cricket Hindi News - Hindustan
राशिद खान के खिलाफ लियाम ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

लियाम लिविंगस्टोन टी20 क्रिकेट में राशिद खान के खिलाफ 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। द हंड्रेड टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 10:24 PM
इंग्लैंड के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने द हंड्रेड के 10वें मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। बर्मिंघम फीनिक्स और ओवल इनविंसिबल्स के बीच एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मकुाबले में बर्मिंघम फीनिक्स ने चार विकेट से जीत हासिल की। टीम की तीन मैचों में ये पहली जीत है। इससे पहले शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाए थे। लियाम लिविंगस्टोन बर्मिंघम की जीत के हीरो रहे। उन्होंने मैच की आखिरी गेंदों पर जमकर रन बटोरे। उन्होंने राशिद खान की अंतिम पांच गेंदों पर 26 रन बटोरे।

लियाम ने राशिद के ओवर के दौरान अंतिम पांच गेंदों में दो चौके और लगातार तीन छक्के जड़े। इसी के साथ लियाम लिविंगस्टोन टी20 क्रिकेट में स्टार स्पिनर राशिद खान के खिलाफ 200 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने अफगानिस्तान स्टार के खिलाफ 21 छक्के लगाए हैं। लियाम 16 पारियों में राशिद खान के खिलाफ चार बार आउट भी हुए हैं।

राशिद खान के खिलाफ लियाम के अलावा सबसे ज्यादा रन कीरोन पोलार्ड ने बनाए हैं। उन्होंने 25 पारियों में 125 रन बनाए हैं और तीन बार आउट हुए हैं। लिविंगस्टोन सबसे छोटे प्रारूप में एक ही गेंदबाज के खिलाफ 200 रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले और दुनिया में ऐसा करने वाले दसवें बल्लेबाज हैं और स्पिन गेंदबाज के खिलाफ ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। आंद्रे रसेल एक ही गेंदबाज के खिलाफ 300 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने ड्वे ब्रावो के खिलाफ ये कारनामा किया है।

