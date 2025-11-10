फूहड़ बातें, जबरन सीने से चिपकाना... बांग्लादेश के पूर्व सिलेक्टर पर महिला क्रिकेटर के आरोपों से हड़कंप

संक्षेप: अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहीं बांग्लादेश की महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जहांआरा आलम ने बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। उन्होंने बांग्लादेश के पूर्व चयनकर्ता और महिला टीम के मैनेजर रहे मंजरुल आलम पर यौन उत्पीड़न का गंबीर आरोप लगाया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जांच के आदेश दिए हैं।

अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहीं बांग्लादेश की महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जहांआरा आलम ने बांग्लादेश क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। पहले महिला टीम की कप्तान निगार सुल्ताना पर टीम की खिलाड़ियों को मारने-पीटने का आरोप लगाया और अब बांग्लादेश के पूर्व चयनकर्ता और महिला टीम के मैनेजर रहे मंजरुल आलम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 2022 के महिला विश्व कप के दौरान आलम ने उनसे कई बार कामुक बातचीत की। उन्हें और बाकी महिला क्रिकेटरों को जबरन सीने से चिपका लिया करते थे। हमेशा शरीर के नजदीक आना चाहते थे। इतना ही नहीं, उनसे कई बार बेहुदे सवाल किए। उनके मासिक धर्म तक के बारे में पूछा।

बोर्ड के अधिकारियों से शिकायत भी की लेकिन... जहांआरा आलम का आरोप है कि उन्होंने बोर्ड के अधिकारियों से मंजरुल आलम के व्यवहार की शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आलम ने अब पत्रकार रियासद अजीम को दिए इंटरव्यू में जब सार्वजनिक तौर पर ये आरोप लगाए हैं तब बांग्लादेश क्रिकेट में हड़कंप मच गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा है कि दोषी चाहे डायरेक्टर हो, कोच हो, स्टाफ हो या कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, दोष साबित होने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर बोर्ड की शून्य सहनशीलता नीति है।

मंजरुल आलम ने आरोपों को किया खारिज दूसरी तरफ मंजरुल आलम ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताकर खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि आप बाकी क्रिकेटरों से पूछ सकते हैं कि मैं अच्छा रहा हूं या खराब।

जहांआरा आलम के आरोप जहांआरा आलम ने पत्रकार रियासद अजीम को दिए इंटरव्यू में कहा, 'मैंने एक बार नहीं, कई बार इसका (भद्दे प्रस्ताव) सामना किया है। असल में जब जब टीम में होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों पर चाहकर भी बात नहीं कर सकते। जब बात रोजी-रोटी की हो, जब आपको कुछ लोग जानते हैं तब आप बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कुछ नह नहीं सकते, विरोध दर्ज नहीं करा सकते।'

उन्होंने 2022 के महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान अपने साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न का खास तौर पर जिक्र किया। तब मंजरुल आलम चयनकर्ता भी थे और महिला क्रिकेट टीम के मैनेजर भी।

'पीरियड के बारे में पूछा' जहांआरा ने आरोप लगाया कि एक बार मंजरुल आलम उनके बहुत करीब आ गए। उनका हाथ पकड़ लिया और एक हाथ को उनके कंधे पर रखकर कान में आकर पूछा- तुम्हें पीरियड आए कितने दिन हो गए। महिला क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि आलम की ये आदत थी। वह लड़कियों को अपनी ओर खींच लेते थे। उन्हें अपने सीने से चिपका लेते थे। बातचीत भी उनकी कान के नजदीक आकर करते थे। जहांआरा ने इंटरव्यू में बताया कि लड़कियों में आलम को लेकर खौफ रहता था। वे उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी। मैच में हैंडशेक्स के दौरान वो उनकी ओर दूर से हाथ बढ़ाती थीं ताकि वह उन्हें अपनी ओर खींच न सके। महिला क्रिकेटर आपस में मजाक में कहा करती थीं- वह आ रहा है, वह हमें फिर चिपकाएगा।