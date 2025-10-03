Legends like Brian Lara and Clive Lloyd offer blueprint for reforming West Indies cricket ब्रायन लारा, क्लाइव लॉयड जैसे दिग्गजों ने वेस्टइंडीज क्रिकेट में सुधार का पेश किया खाका, Cricket Hindi News - Hindustan
Legends like Brian Lara and Clive Lloyd offer blueprint for reforming West Indies cricket

ब्रायन लारा, क्लाइव लॉयड जैसे दिग्गजों ने वेस्टइंडीज क्रिकेट में सुधार का पेश किया खाका

इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में वेस्टइंडीज के 27 रन पर ऑलआउट हो गई थी। तब क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कैरिबियन आइलैंड्स में क्रिकेट के स्तर में सुधार के लिए एक विशेष समिति बनाई थी। उसमें ब्रायन लारा और क्लाइव लॉयड जैसे महान खिलाड़ी शामिल थे। अब उस समिति ने सुधार का खाका पेश किया है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाFri, 3 Oct 2025 03:48 PM
ब्रायन लारा, क्लाइव लॉयड जैसे दिग्गजों ने वेस्टइंडीज क्रिकेट में सुधार का पेश किया खाका

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) की विशेष समिति ने लगातार निराशाजनक परिणामों के बाद कैरेबियाई द्वीपों में खेल की व्यवस्था में सुधार के लिए ‘तत्काल और दीर्घकालिक’ सुधार उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है।

सीडब्ल्यूआई की क्रिकेट रणनीति और अंपायरिंग समिति में ब्रायन लारा और क्लाइव लॉयड जैसे पूर्व दिग्गज शामिल हैं। इस समिति ने खेल के समग्र विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है।

समिति ने वेस्टइंडीज क्रिकेट की स्थिति को प्रभावित करने वाली 10 गंभीर चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिनमें क्षेत्रीय टूर्नामेंटों की घटती गुणवत्ता, तकनीकी, रणनीतिक और मानसिक कौशल की कमियां, खराब प्रदर्शन करने वाली फ्रेंचाइजी प्रणाली, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में कमी, विशेषज्ञ कोचिंग सहायता का अभाव, आईसीसी राजस्व में सीमित हिस्सेदारी और अन्य वित्तीय बाधा, खिलाड़ियों के विकास के कम मौके और फिटनेस से जुड़ी समस्याएं शामिल है।

इस समिति का गठन इस साल की शुरुआत में किंग्स्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के 27 रनों पर ऑल आउट होने के बाद किया गया था।

सीडब्ल्यूआई ने कहा, ‘‘ बैठक के दौरान और उसके बाद के सप्ताहों में कई दौर की चर्चा के बाद समिति ने इन कमियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अल्पकालिक और मध्यम से दीर्घकालिक कार्रवाई की योजना और उद्देश्यों की एक सूची तैयार की। इसे 25 सितंबर को सीडब्ल्यूआई के निदेशक मंडल की त्रैमासिक बैठक के दौरान पेश करने के बाद अनुमोदित कर दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘ तात्कालिक योजना के तहत पूरी प्रणाली में काम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित कर चुके खिलाड़ी को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया जायेगा। इसके साथ ही सीनियर पुरुष टीम के साथ एक पूर्णकालिक खेल मनोवैज्ञानिक/प्रदर्शन कोच भी रहेगा। ’’

महिला टीम की भूमिका को भी पूर्णकालिक भूमिका में अपग्रेड किया जाएगा।

इसके अलावा कूलिज क्रिकेट मैदान में आधुनिक नेट, जिम और रिहैबिलिटेशन की बुनियादी ढांचे सहित एक अत्याधुनिक सुविधा के लिए एक परियोजना प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

सीडब्ल्यूआई ने कहा, ‘‘फ्रेंचाइज़ी टीमें अब व्यक्तिगत विकास योजनाएं प्रस्तुत करेंगी और नए न्यूनतम मानकों को पूरा करेंगी। खिलाड़ियों की फिटनेस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।’’

लंबी अवधि की योजनाओं में जमीनी स्तर, स्कूल , अकादमी को मिलाकर राष्ट्रीय क्रिकेट विकास ढांचा को तैयार करना, 11 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए खेल कार्यक्रम को तैयार करना, वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए आईसीसी से न्यायसंगत राजस्व वितरण और सरकार, निजी संस्थाओं के साथ नई साझेदारियों के लिए पैरवी करना शामिल है। इसमें फ्रेंचाइजी टीमों को खिलाड़ियों के विकास के लिए जवाबदेह बनाने के साथ उनके लिए अन्य पेशेवर मौके मुहैया करना शामिल है।

अभी वेस्टइंडीज की टीम दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आई है। दोनों टीमों के बीच अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। शनिवार को मैच का दूसरा दिन है और इसमें वेस्टइंडीज के लचर प्रदर्शन को देखकर लगता है कि मैच तीसरे दिन से आगे शायद ही बढ़ पाएगा।india

