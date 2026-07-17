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1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले महान क्रिकेटर का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ब्रिजटाउन (बारबाडोस), 17 जुलाई (भाषा)
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वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान सर गैरी सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके बेट डैनियल ने इसकी पुष्टि की है।

1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले महान क्रिकेटर का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक सर गारफील्ड सोबर्स का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। इस महान क्रिकेटर के निधन की पुष्टि उनके बेटे डैनियल ने की। दस दिन बाद उनका 90वां जन्मदिन होता।

खेल के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक सोबर्स ने मार्च 1954 से अप्रैल 1974 के बीच 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 की औसत से 8,032 रन बनाए जिसमें 26 शतक और 30 अर्धशतक शामिल थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 235 विकेट लिए। उन्होंने सिर्फ एक वनडे मैच खेला जिसमें एक विकेट लिया। वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे, उन्होंने 1968 में नॉटिंघमशर के लिए खेलते हुए ग्लेमोर्गन के खिलाफ यह कारनामा किया था।

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सोबर्स को महान उपलब्धियों के लिए किया जाएगा याद

सोबर्स को हमेशा उस उपलब्धि के लिए याद किया जाएगा जो उन्होंने 1968 में स्वानसी के ग्लैमोरगन के सेंट हेलेन्स मैदान में हासिल की थी, जब वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार छह गेंदों के एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे, लेकिन उनके लंबे और शानदार करियर में उनकी उपलब्धियां असंख्य थीं।

सोबर्स ने 1953 में 16 साल की उम्र में बारबाडोस के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया और उनकी असाधारण प्रतिभा ऐसी थी कि उन्हें जल्द ही उनकी देश की टीम में बुलाया गया और उन्होंने अगले ही साल वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ सोबर्स ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया और अंततः 365 रन बनाकर नाबाद रहे, जो टेस्ट पारी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड था। यह रिकॉर्ड 1994 में ब्रायन लारा द्वारा तोड़े जाने तक कायम रहा। सोबर्स ने अपनी कद-काठी और क्षमता के अनुरूप जल्दी, 1974 में 38 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया।

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दिवंगत रिची बेनॉड, जो एक सम्मानित प्रसारक और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे, ने सोबर्स को "दुनिया का सबसे महान सर्वगुण संपन्न क्रिकेटर" बताया था। उन्होंने लिखा था: "सोबर्स एक शानदार बल्लेबाज, बेहतरीन फील्डर (खासकर विकेट के करीब) और असाधारण कौशल वाले गेंदबाज थे, चाहे वे नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हों, पारंपरिक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी कर रहे हों या कलाई के ऊपर से स्पिन गेंदबाजी कर रहे हों।"

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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