होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अर्शदीप सिंह की रफ्तार के आगे जसप्रीत बुमराह फिर रह गए पीछे, टूट गया ट्रेंट बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Feb 27, 2026 03:22 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टी20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अर्शदीप ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन विकेट लेकर ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को भी पीछे छोड़ा।

अर्शदीप सिंह की रफ्तार के आगे जसप्रीत बुमराह फिर रह गए पीछे, टूट गया ट्रेंट बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने गुरुवार को अपने दूसरे सुपर-8 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया। इस जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के काफी करीब पहुंच गई है। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 256 रन बनाए, जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा टोटल और टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। हालांकि ज्यादातर गेंदबाजों ने निराश किया और खूब रन लुटाए। वहीं अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया और मैच में तीन विकेट लेकर बुमराह के साथ बोल्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया।

अर्शदीप सिंह भारत के लिए टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अर्शदीप ने गुरुवार को टी20 विश्व कप के सुपर-8 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन विकेट चटकाए। अर्शदीप ने 4 ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट लिए। इसके साथ ही वह भारत के लिए टी20 विश्व कप में 35 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ा। बुमराह ने 33 विकेट झटके हैं। अर्शदीप सिंह ने 19, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 23 मैचों में इतने विकेट चटकाए हैं।

ये भी पढ़ें:जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देख क्यों हैरान हुए सुनील गावस्कर?

भारत के पूर्व स्पिनर अश्विन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उनके नाम 24 मैचों में 32 विकेट हैं। हार्दिक पांड्या ने 29 मैचों में 29, जबकि रविंद्र जडेजा ने 30 मैचों में 20 विकेट लिए हैं। वह टी20 विश्व कप के इतिहास में बतौर बाएं हाथ के गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 34 विकेट लिए हैं।

भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ के एकतरफा मैच में जिम्बाब्वे को 72 रन से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को जीवंत रखा। भारत की जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप एक से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को होने वाले मैच से ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम का फैसला होगा।

भारत के 257 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (नाबाद 97 रन, 59 गेंद, छह छक्के, आठ चौके) के अर्धशतक और कप्तान सिकंदर रजा (31) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 72 रन की साझेदारी के बावजूद कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और छह विकेट पर 184 रन ही बना सकी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team T20 World Cup Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।