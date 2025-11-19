Cricket Logo
ईगो छोड़ो, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट चाहिए न कि...टीम मैनेजमेंट को गावस्कर की नसीहत

संक्षेप: महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में हार के बाद गौतम गंभीर समेत टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को कड़ी चेतावनी दी है। बल्लेबाजों को भी धैर्य और संयम की सीख दी है। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट के ऑलराउंडर और सीमित ओवरों के ऑलराउंडर के बीच का फर्क समझना चाहिए।

Wed, 19 Nov 2025 02:33 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में हार के बाद गौतम गंभीर समेत टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को कड़ी चेतावनी दी है। बल्लेबाजों को भी धैर्य और संयम की सीख दी है। उन्होंने उनसे अपने-अपने अहं को त्यागने की अपील की है। मैनेजमेंट से टेस्ट के लिए बेहतर टीम बनाने के लिए अपने अप्रोच पर फिर से विचार की गुजारिश की। गावस्कर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। सीमित ओवरों के ऑलराउंडर उनकी जगह नहीं ले सकते।

स्पोर्टस्टार के अपने कालम में सुनील गावस्कर ने बिना किसी का नाम लिए इस बात पर जोर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट्स और धैर्य की जरूरत होती है, न कि ईगो वाली बैटिंग या शॉर्ट-टर्म सिलेक्शन की।

अपने कॉलम में गावस्कर ने चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट को टेस्ट क्रिकेट में सीमित-ओवरों वाले ऑलराउंडरों के बजाय डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी काबिलियत साबित करने वाले परफॉर्मर्स पर भरोसा जताने की नसीहत दी है।

कोलकाता टेस्ट का जिक्र करते हुए पूर्व कप्तान ने कहा कि सिर्फ 3 दिन में 30 रन की हार से झलकता है कि मैनेजमेंट डोमेस्टिक में रन बरसाने वालों पर भरोसा नहीं कर रहा और इंटरनेशनल खिलाड़ी घरेलू पिचों पर बहुत कम समय बीता रहे हैं।

सुनील गावस्कर ने लिखा, 'दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदारों की आंख खुलेगी और वे डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बरसाने वालों की तरफ देखेंगे, जो इन पिचों पर खेलने के अभ्यस्त हैं जहां गेंद घूमती हैं और नीची रहती हैं। इंटरनेशनल प्लेयर विदे में खेलने में इतने बिजी हैं कि उन्हें घरेलू पिचों पर खेलने का प्रैक्टिस ही नहीं है।'

उन्होंने चेतावनी के लहजे में लिखा, ‘टेस्ट बल्लेबाजी धैर्य की मांग करती है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपने ईगो को चेंजिंग रूम में ही छोड़ने की उत्सुकता दिखनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप बीट हो गए या लेग गार्ड्स पर गेंद लगी। आपको ये दिखाने के लिए बॉस कौन है, गेंद को मैदान से बाहर पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बॉस सिर्फ वही होता है जो विनम्र बना रहता है। अगर गेंदबाज आपको बीट करता है तो तब तक इंतजार करें जब तक कोई लूज गेंद न आए।’

ऑलराउंडरों पर बहुत ज्यादा जोर दिए जाने की आलोचना करते हुए गावस्कर ने लिखा, 'भारत को टेस्ट ऑलराउंडर और लिमिटेड-ओवर्स ऑलराउंडर के बीच का फर्क समझने की भी जरूरत है। टेस्ट का असली ऑलराउंडर वो होता है जो अकेले बैटर या बोलर के तौर पर प्लेइंग इलेवन में जगह बना सकता है। कोई खिलाड़ी जो सिर्फ कुछ ओवर ही फेंक सकता है या कुछ रन ही बना सकता है, टेस्ट क्रिकेट में उसकी जरूरत नहीं होती। एक प्रॉपर बैटर जो जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी कर ले या एक नियमित गेंदबाज जो जरूरत पड़ने पर बैट से भी योगदान दे सके।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
