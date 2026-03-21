लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने जय शाह समेत BCCI को दी क्लीन चिट, मगर एक 'कर्मचारी' पर फोड़ा ठीकरा
पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने जय शाह समेत BCCI को अपने रिटायरमेंट के मामले में क्लीन चिट दी है, मगर एक 'कर्मचारी' पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा है। नए पोस्ट में उन्होंने उस शख्स के नाम का जिक्र नहीं किया है।
20 मार्च को सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज क्रिकेट एक्सपर्ट लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने BCCI के कमेंट्री पैनल से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर संगीन आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 23 साल तक कमेंट्री की, लेकिन उन्हें टॉस प्रेजेंट या पिच रिपोर्ट का मौका नहीं दिया गया। यहां तक कि रवि शास्त्री जब टीम इंडिया के कोच थे, तब भी वे कमेंट्री रूम तक ही सीमित रहे। रंगभेद का आरोप उन्होंने बोर्ड पर लगाया था, लेकिन अब अगले ही दिन यानी 21 मार्च को एक और पोस्ट उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बोर्ड के एक शख्स के साथ उनकी नहीं बनी।
एक्स पर जब लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के रिटायरमेंट की चर्चा हुई तो फैंस ने बीसीसीआई को घेरा। ऐसे में लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने एक और पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, "BCCI एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में मत लाओ। यह BCCI के एक एम्प्लॉई के साथ व्यक्तिगत मामला है। जय शाह एंड कंपनी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। मैं अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करने का हक है।"
शिवरामकृष्णन ने 1980 के दशक की शुरुआत में 17 साल की उम्र में अपनी दमदार लेग-स्पिन गेंदों, गुगली और टॉप स्पिन से हलचल मचा दी थी। भले ही उनका क्रिकेट करियर लंबा नहीं चला, लेकिन इसके बाद उन्होंने कमेंटेटर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। शिवरामकृष्णन ने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए और अपनी निराशा व्यक्त की थी, जिससे पता चलता है कि वह अपने काम से संतुष्ट नहीं थे।
60 वर्षीय शिवरामकृष्णन को दो दशक से अधिक समय तक कमेंट्री बॉक्स के अंदर खुलकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जाना जाता रहा। शिवरामकृष्णन यानी शिवा नाम से मशहूर शिवरामकृष्णन ने भारत की तरफ से 1983 से 1986 के बीच नौ टेस्ट मैच और 16 वनडे खेले। वह 2000 में कमेंट्री से जुड़े। उन्होंने आईसीसी क्रिकेट समिति में खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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