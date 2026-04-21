टी20 वर्ल्ड कप मैच फिक्सिंग में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ? इस टीम के कप्तान से कनेक्शन हो सकता है

भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा मुकाबले पर मैच फिक्सिंग के आरोप है। आईसीसी इसकी जांच कर रहा है। इस मामले में एक नया मोड़ आया है।

भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा मुकाबले पर मैच फिक्सिंग के आरोप है। आईसीसी इसकी जांच कर रहा है। इस मामले में एक नया मोड़ आया है। NZ vs CAN मैच फिक्सिंग में कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा का लॉरेंज बिश्नोई गैंग से कनेक्शन हो सकता है। कनाडाई क्रिकेट में धमकियों, सिलेक्शन के दबाव से लेकर मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगे हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग CBC की जांच के केंद्र में है। कनाडा के पब्लिक ब्रॉडकास्टर, कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (CBC) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजवा के जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से संबंध हो सकते हैं और उन्हें बिश्नोई ग्रुप के लिए मैच फिक्स करने के लिए प्रभावित किया गया हो सकता है।

CBC की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिश्नोई गैंग ने कनाडाई क्रिकेट में बाजवा के उदय में भूमिका निभाई हो सकती है। इसी गैंग पर सिंगर सिद्धू मूसे वाला की हत्या, राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी देने का आरोप है।

CBC की रिपोर्ट के मुताबिक, "पिछली जुलाई (2025) में, एक बड़े प्रोविंशियल टूर्नामेंट में जीत के बाद करीब 25 क्रिकेटर ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए। टूर्नामेंट के दो खिलाड़ी बाहर के आंगन से अंदर एक टेबल पर गए, जहाँ कनाडा की नेशनल मेन्स टीम का एक स्टार दूसरे ग्रुप के साथ डिनर कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि वे बिश्नोई गैंग के हैं — यह एक हिंसक क्रिमिनल ग्रुप है जिसे कनाडा में आतंकवादी ग्रुप घोषित किया गया है।

उन्होंने स्टार से कहा कि अगर वह दिलप्रीत बाजवा नाम के एक युवा खिलाड़ी और मेन्स प्रोविंशियल टीम और नेशनल टीम के एक और खिलाड़ी की तरक्की का सपोर्ट नहीं करता है, तो उसे और उसके परिवार को इसके नतीजे भुगतने होंगे।"

रिपोर्ट के मुताबिक, जिस मैच पर नजर है, वह कनाडा का न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप-स्टेज का मैच है।

न्यूजीलैंड के लक्ष्य का पीछा करने के पांचवें ओवर पर फोकस है, जिसे कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने फेंका, जिन्हें टूर्नामेंट से ठीक तीन हफ्ते पहले कप्तान बनाया गया था।

बाजवा ने एक नो-बॉल और एक वाइड से शुरुआत करने के बाद ओवर में 15 रन दिए। न्यूजीलैंड ने 174 रन के टारगेट को 15.1 ओवर में आठ विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया, और शुरुआती ब्रेकथ्रू के बाद कोई और विकेट नहीं गंवाया।

इस विवादित ओवर के अलावा, ICC कनाडा के पूर्व कोच खुर्रम चौहान से जुड़े एक रिकॉर्डेड टेलीफोन कॉल की भी जांच कर रहा है। चौहान का आरोप है कि क्रिकेट कनाडा के सीनियर बोर्ड के सदस्यों ने उन पर नेशनल टीम के लिए कुछ खास खिलाड़ियों को चुनने का दबाव डाला था। उनका यह भी दावा है कि मैच फिक्स करने की कोशिश की गई थी।