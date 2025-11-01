Cricket Logo
भारत से क्यों कठिन होगा फाइनल? दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने बताया, बोलीं- अब हम ये नहीं सोच रहे

संक्षेप: India vs South Africa Final: दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट का मानना है कि भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबला कठिन होगा। उन्होंने कहा कि विश्व कप के फाइनल में माहौल लीग मैचों से बिलकुल अलग होगा।

Sat, 1 Nov 2025 10:19 PMMd.Akram नवी मुंबई, भाषा
दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने भारत के खिलाफ महिला विश्व कप फाइनल मैच से पहले शनिवार को कहा कि उनकी टीम ने लीग चरण में भारत को हराया जरूर था लेकिन खिताबी मुकाबले का माहौल बिल्कुल अलग स्तर का होगा। तीसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंचे भारत ने दक्षिण अफ्रीका को इस वैश्विक प्रतियोगिता में 2005 में हराया था। इसके बार इन दोनों टीमों के बीच 2017, 2022 और 2025 में हुए मैचों दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की।

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में अविश्वसनीय नाबाद 127 रनों की पारी का हवाला दिया। मौजूदा टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर (470) वोल्वार्ड्ट ने कहा, ‘‘नॉकआउट चरण लीग चरण से पूरी तरह अलग है। हमने देखा है कि लोग नॉकआउट मैचों में कुछ बहुत खास करने में सक्षम होते हैं जैसा कि हमने परसों रात जेमी से देखा था।’’

वोल्वार्ड्ट ने खुद भी इंग्लैंड के खिलाफ 169 रन की पारी खेलकर टीम का सेमीफाइनल में जीत दिलाई थी। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि हम अब लीग चरण में भारत के खिलाफ मिली जीत के बारे में सोच रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें वास्तव में अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। भारत एक बहुत मजबूत टीम है और उनकी टीम शानदार जीत के साथ यहां आई है। इसलिए उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होगा।’’ उन्होंने कहा कि स्टेडियम भारतीय दर्शकों से पटा पड़ा होगा और ऐसे में उनके लिए परिस्थितियां और कठिन होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘दर्शक भारत का समर्थन कर रहे होंगे, शायद पूरा स्टेडियम भरा हुआ हो। यह एक बहुत कठिन मैच होने वाला है। यह एक बहुत ही रोमांचक अवसर होगा, लेकिन भारत पर भी दबाव होगा। महिला विश्व कप के फाइनल में यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम फाइनल में नहीं है। वोल्वार्ड्ट ने कहा, ‘‘यह सिर्फ दिखाता है कि महिलाओं का खेल कितना विकसित हो रहा है और कैसे विभिन्न देश नयी संसाधनों का उपयोग करने और वास्तव में अच्छी गुणवत्ता वाले क्रिकेटर विकसित करने में सक्षम हो रहे हैं।

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
