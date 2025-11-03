INDW vs SAW final: लौरा वुलफार्ट ने बताया भारत के खिलाफ फाइनल में कहां पलटी बाजी, बोलीं- हम बराबरी पर थे…

संक्षेप: वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से रविवार को 52 रन की शिकस्त झेलने के बाद साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा कि उनकी टीम ने अपने पहले खिताब के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी टक्कर देने की कोशिश की लेकिन आखिर में जीत से दूर रह ई।

वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से रविवार को 52 रन की शिकस्त झेलने के बाद साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा कि उनकी टीम ने अपने पहले खिताब के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी टक्कर देने की कोशिश की लेकिन आखिर में जीत से दूर रह ई। जीत के लिए 299 रन का पीछा करते हुए वोल्वार्ड्ट की लगातार दूसरी शतकीय पारी के बावजूद साउथ अफ्रीका 246 रन पर आउट हो गया। वोल्वार्ड्ट ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हां, मुझे लगा था कि हम बहुत देर तक दौड़ में रहे। मुझे लगता है कि हम उनके साथ बराबरी पर थे। मेरी और (एनेरी) डर्कसन की साझेदारी काफी मजबूत थी।’’

वोल्वार्ड्ट और डर्कसन ने छठे विकेट के लिए 61 रन जोड़े थे। डर्कसन 40वें ओवर में जब आउट हुई तब टीम को 90 रन की जरूरत थी। वोल्वार्ड्ट भी हालांकि 42वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गईं।

उन्होंने कहा,‘‘मुझे लगा था कि हम इसे अंत तक ले जाएंगे। फिर जब हम आखिरी 10 ओवरों में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तभी वह आउट हो गईं और फिर मैं भी जल्द आउट हो गईं। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अब भी लगा था कि क्लो (ट्रायोन) और नाडेस (नाडिन डि क्लार्क) हमें जीत दिला सकते है लेकिन आखिर में लगा कि हमने डि क्लार्क के लिए बहुत ज्यादा काम छोड़ दिया है। वह आखिर में अकेले पड़ गईं।’’

वोल्वार्ड्ट ने वर्ल्ड कप में बेहद खराब शुरुआत करने के बाद शानदार वापसी कर फाइनल में पहुंचने पर टीम के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘उस मैच (इंग्लैंड के खिलाफ पहले लीग मैच में 69 रन पर आउट होकर 10 विकेट से हार का सामना) के बाद वापसी करना टीम के लिए वाकई बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हम जो लचीलापन दिखा पा रहे हैं वह शानदार रहा। मुझे लगता है कि मैंने कप्तान के तौर पर कोच मंडला माशिम्बी के साथ अच्छा काम किया है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि हम उन मैचों के बाद टीम को फिर से तैयार कर पाए और फाइनल तक पहुंच पाए।’’

उन्होंने इस दौरान अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन, खासकर सेमीफाइनल और फाइनल की पारियों के बारे में कहा कि इस टूर्नामेंट में उनके खेल ने काफी प्रगति की है। साउथ अफ्रीका की कप्तान ने सेमीफाइनल में 169 रन की ऐतिहासिक पारी के बाद भारत के खिलाफ फाइनल में 101 रन का योगदान दिया था।

उन्होंने कहा, "इस टूर्नामेंट में मेरे वनडे क्रिकेट ने काफी प्रगति की है। मैच जीतने के लिए आपको सकारात्मक और आक्रामक होना जरूरी है और मैंने इस टूर्नामेंट में इसे थोड़ा-बहुत आजमाने की कोशिश की है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में यह मेरा सबसे अच्छा साल नहीं रहा है।’’

उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम वैश्विक टूर्नामेंट के फाइनल में लगातार पहुंच रही है जो टीम की मजबूती को दिखाता है। साउथ अफ्रीका 2023 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का उपविजेता रहा और अब उसे वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से हार का सामना करना पड़ा।