Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Laura Wolvaardt reveals the turning point of the INDW vs SAW final saying we were on equal footing
INDW vs SAW final: लौरा वुलफार्ट ने बताया भारत के खिलाफ फाइनल में कहां पलटी बाजी, बोलीं- हम बराबरी पर थे…

INDW vs SAW final: लौरा वुलफार्ट ने बताया भारत के खिलाफ फाइनल में कहां पलटी बाजी, बोलीं- हम बराबरी पर थे…

संक्षेप: वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से रविवार को 52 रन की शिकस्त झेलने के बाद साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा कि उनकी टीम ने अपने पहले खिताब के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी टक्कर देने की कोशिश की लेकिन आखिर में जीत से दूर रह ई।

Mon, 3 Nov 2025 11:26 AMBhasha नवी मुंबई
share Share
Follow Us on

वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से रविवार को 52 रन की शिकस्त झेलने के बाद साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने कहा कि उनकी टीम ने अपने पहले खिताब के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी टक्कर देने की कोशिश की लेकिन आखिर में जीत से दूर रह ई। जीत के लिए 299 रन का पीछा करते हुए वोल्वार्ड्ट की लगातार दूसरी शतकीय पारी के बावजूद साउथ अफ्रीका 246 रन पर आउट हो गया। वोल्वार्ड्ट ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हां, मुझे लगा था कि हम बहुत देर तक दौड़ में रहे। मुझे लगता है कि हम उनके साथ बराबरी पर थे। मेरी और (एनेरी) डर्कसन की साझेदारी काफी मजबूत थी।’’

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:BCCI ने दी मोहसिन नकवी को डेडलाइन, अगर एशिया कप ट्रॉफी नहीं सौंपी तो…

वोल्वार्ड्ट और डर्कसन ने छठे विकेट के लिए 61 रन जोड़े थे। डर्कसन 40वें ओवर में जब आउट हुई तब टीम को 90 रन की जरूरत थी। वोल्वार्ड्ट भी हालांकि 42वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गईं।

उन्होंने कहा,‘‘मुझे लगा था कि हम इसे अंत तक ले जाएंगे। फिर जब हम आखिरी 10 ओवरों में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तभी वह आउट हो गईं और फिर मैं भी जल्द आउट हो गईं। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अब भी लगा था कि क्लो (ट्रायोन) और नाडेस (नाडिन डि क्लार्क) हमें जीत दिला सकते है लेकिन आखिर में लगा कि हमने डि क्लार्क के लिए बहुत ज्यादा काम छोड़ दिया है। वह आखिर में अकेले पड़ गईं।’’

ये भी पढ़ें:BCCI ने खोली तिजोरी, वुमेंस टीम के लिए किया ICC से ज्यादा प्राइज मनी का ऐलान

वोल्वार्ड्ट ने वर्ल्ड कप में बेहद खराब शुरुआत करने के बाद शानदार वापसी कर फाइनल में पहुंचने पर टीम के जज्बे की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘उस मैच (इंग्लैंड के खिलाफ पहले लीग मैच में 69 रन पर आउट होकर 10 विकेट से हार का सामना) के बाद वापसी करना टीम के लिए वाकई बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हम जो लचीलापन दिखा पा रहे हैं वह शानदार रहा। मुझे लगता है कि मैंने कप्तान के तौर पर कोच मंडला माशिम्बी के साथ अच्छा काम किया है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे खुशी है कि हम उन मैचों के बाद टीम को फिर से तैयार कर पाए और फाइनल तक पहुंच पाए।’’

उन्होंने इस दौरान अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन, खासकर सेमीफाइनल और फाइनल की पारियों के बारे में कहा कि इस टूर्नामेंट में उनके खेल ने काफी प्रगति की है। साउथ अफ्रीका की कप्तान ने सेमीफाइनल में 169 रन की ऐतिहासिक पारी के बाद भारत के खिलाफ फाइनल में 101 रन का योगदान दिया था।

उन्होंने कहा, "इस टूर्नामेंट में मेरे वनडे क्रिकेट ने काफी प्रगति की है। मैच जीतने के लिए आपको सकारात्मक और आक्रामक होना जरूरी है और मैंने इस टूर्नामेंट में इसे थोड़ा-बहुत आजमाने की कोशिश की है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में यह मेरा सबसे अच्छा साल नहीं रहा है।’’

उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम वैश्विक टूर्नामेंट के फाइनल में लगातार पहुंच रही है जो टीम की मजबूती को दिखाता है। साउथ अफ्रीका 2023 और 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का उपविजेता रहा और अब उसे वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत से हार का सामना करना पड़ा।

वोल्वार्ड्ट ने कहा, ‘‘एक टीम के रूप में हम ने अच्छा किया है। अब हम वो टीम हैं जो लगातार फाइनल में पहुंच रहे हैं, जबकि पहले यह कभी कभार होता था। इसलिए मुझे सच में गर्व है कि हम लगातार तीन बार फाइनल में पहुंच पाए हैं।’’

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs South Africa Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |