Laura Harris Smashes 15 Ball Fifty to Match record of England Marie Kelly All Time Womens T20 Record
लॉरा हैरिस ने टी20 क्रिकेट में किया बड़ा कारनामा, 15 बॉल में ठोकी फिफ्टी; वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की

संक्षेप:

लॉरा हैरिस ने न्यूजीलैंड की विमेंस सुपर स्मैश लीग में एक तूफानी पारी खेलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। उन्होंने मात्र 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज फिफ्टी के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

विमेंस सुपर स्मैश लीग में सिडनी थंडर के लिए निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, लॉरा हैरिस ने रविवार को ओटागो के लिए 15 गेंदों में अर्धशतक बनाकर महिला सुपर स्मैश में तुरंत प्रभाव डाला। यह महिला टी20 में (जहां डेटा उपलब्ध है) संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक है, जो 2022 में वारविकशायर के लिए ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ मैरी केली द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के बराबर है। ओटागो के लिए अपने पहले मैच में, बड़े शॉट लगाने के लिए जानी जाने वाली अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैरिस ने कैंटरबरी के खिलाफ ओटागो के 146 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।

लॉरा हैरिस छठे ओवर में 46 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद मैदान पर आईं और यह सुनिश्चित किया कि उनकी टीम 15वें ओवर तक लक्ष्य को पार कर ले। उन्होंने एलेक्जेंड्रा के मोलिनक्स पार्क में 17 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल थे, इससे पहले कि उन्हें मीडियम पेसर गैबी सुलिवन की गेंद पर कैच आउट कर दिया गया।

हैरिस का डब्ल्यूबीबीएल में प्रदर्शन औसत रहा, जैसा कि थंडर का भी रहा, जो आठ टीमों की तालिका में नीचे से दूसरे स्थान पर रही, केवल बिना जीत वाली ब्रिस्बेन हीट से बेहतर। हैरिस ने थंडर के लिए सीजन के सभी दस मैच खेले, आठ बार बल्लेबाजी की और कुल 69 रन बनाए, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट 197.14 था, जो प्रतियोगिता में सबसे अच्छा था।

हालांकि, वह इस साल की शुरुआत में अच्छी फॉर्म में थीं, और इस साल की शुरुआत में वारविकशायर के लिए खेलते हुए केली के रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास किया था, जब उन्होंने वाइटैलिटी ब्लास्ट में डरहम के खिलाफ 21 गेंदों में 55 रन बनाकर प्लेयर-ऑफ-द-मैच का पुरस्कार जीता था, जिसमें उन्होंने 17 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। हैरिस के नाम टी20 में 15 और 17 गेंदों के रिकॉर्ड के अलावा, तीन 18-गेंदों की हाफ-सेंचुरी और एक 19-गेंदों की हाफ-सेंचुरी भी है। इसका मतलब है कि टी20 में उनके सभी छह 50 से ज़्यादा के स्कोर 20 से कम गेंदों में आए हैं। महिला क्रिकेट में किसी और बल्लेबाज ने यह कारनामा एक से ज़्यादा बार नहीं किया है।

रविवार को, हैरिस की तेज रन बनाने की गति का मतलब था कि ओटागो बोनस पॉइंट हासिल करने वाली पहली टीम बन गई, जिसे इस सीजन से पहले महिला सुपर स्मैश में ज़्यादा स्कोर वाले मैचों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। मैच जीतने पर मिलने वाले रेगुलर चार पॉइंट्स के अलावा, टीमें बोनस पॉइंट हासिल कर सकती हैं अगर वे 150 या उससे ज़्यादा रन बनाती हैं, चाहे वे पहले बैटिंग करें या दूसरी, या दूसरी इनिंग में विपक्षी टीम के रन रेट से 1.25 गुना ज़्यादा रन रेट हासिल करें। कैंटरबरी ने 7.25 के रन रेट से रन बनाए थे। ओटागो ने 9.84 के रन रेट पर मैच खत्म किया।

