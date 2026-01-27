WPL 2026 Points Table में अभी भी है RCB का दबदबा, प्लेऑफ्स के लिए 4 टीमों में जंग
WPL 2026 Points Table में अभी भी RCB का दबदबा है। भले ही टीम लगातार दो मैच हार गई है। इसके अलावा प्लेऑफ्स के लिए 4 टीमों में जंग जारी है। सिर्फ एक ही टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर पाई है, जो कि RCB है।
WPL 2026 Points Table: वुमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2026 में लगातार पांच जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को पिछले दोनों मैचों में हार मिली है। स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी पहले ही प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, लेकिन लीग फेज के आखिरी में दो बड़े झटके हार के तौर पर टीम को लगे हैं। इससे टीम के फाइनल में एंट्री करने पर थोड़ा सा विराम लगा है, लेकिन अभी भी टीम पॉइंट्स टेबल में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। अन्य किसी टीम ने तो अभी तक प्लेऑफ्स में भी जगह नहीं बनाई है।
आरसीबी के खाते में अभी 10 अंक हैं और टीम 5 टीमों वाले टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस जरूर है, लेकिन 7 मैचों के बाद एमआई के खाते में 6 ही अंक हैं। इतने ही अंक गुजरात जायंट्स के खाते में भी हैं, जिसने 6 मुकाबले खेले हैं। हालांकि, नेट रन रेट एमआई का ज्यादा है। ऐसे में वह नंबर 2 पर है। पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली की टीम भी 6 में से 3 मुकाबले जीत चुकी है और खाते में 6 अंक हैं। हालांकि, नेट रन रेट दिल्ली का मुंबई और गुजरात से बेहतर नहीं हैं।
वहीं, वुमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर यूपी वॉरियर्स है, जो 6 में से 2 ही मुकाबले अभी तक जीती है। दो मुकाबले इस टीम के बाकी हैं और खाते में 4 अंक हैं। अभी भी यूपी वॉरियर्स के पास प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करने का मौका है, लेकिन इसके लिए यूपी को अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे। इनमें से एक मैच आरसीबी और एक मैच दिल्ली के खिलाफ है। कुलमिलाकर अभी आरसीबी के क्वालीफाई करने के बावजूद चारों टीमें प्लेऑफ्स की रेस में हैं। दूसरे और तीसरे नंबर की टीम को एलिमिनेटर खेलना है, जबकि टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी।
Updated WPL 2026 Points Table
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|7
|5
|0
|0
|10
|+0.997
|मुंबई इंडियंस
|7
|3
|4
|0
|6
|+0.146
|दिल्ली कैपिटल्स
|6
|3
|3
|0
|6
|-0.169
|गुजरात जाएंट्स
|6
|3
|3
|0
|6
|-0.341
|यूपी वॉरियर्स
|6
|2
|4
|0
|4
|-0.769