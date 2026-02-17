होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
Feb 17, 2026 07:28 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 Points Table अब हर दिन दिलचस्प होती जा रही है। एक ग्रुप की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है, जबकि तीन ग्रुप ऐसे हैं, जिनमें से एक-एक टीम को सुपर 8 का टिकट मिल पाया है।

T20 WC से 5 टीमें हुईं बाहर, 5 को मिला सुपर 8 का टिकट; क्या है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की हालत

T20 World Cup 2026 Points Table: भारत और श्रीलंका में खेले जा रहे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल हर दिन दिलचस्प होती जा रही है। टूर्नामेंट को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं और कुल 30 मुकाबले अब तक खेले गए हैं। लीग फेज में कुल 40 मुकाबले खेले जाने हैं। अभी तक सिर्फ एक ही ग्रुप की स्थिति स्पष्ट हुई है कि उसमें से कौन सी टीमें एलिमिनेट हुई हैं और कौन सी दो टीमों ने सुपर 8 का टिकट कटाया है। कुलमिलाकर 20 में से 5 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, जबकि 5 टीमों को सुपर 8 का टिकट मिल गया है। 10 टीमों के बीच अब 3 पायदानों के लिए लड़ाई हो रही है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी टीमें शामिल हैं।

ग्रुप ए की बात करें तो इसमें से भारतीय टीम ने सुपर 8 का टिकट कटा लिया है, जबकि नामीबिया की टीम 3 मैच हारने के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इस ग्रुप में पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर यूएसए है, जो 4 में से दो मैच जीत चुकी है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जिसने 3 में से 2 मैच जीते हैं। नीदरलैंड ने 3 में से एक मैच जीता है, जो चौथे स्थान पर है। सबसे आखिरी पायदान पर नामीबिया है।

POSTEAMPLAYEDWONLOSTNet RRPOINTS
1 (Q)भारत330+3.0506
2यूएसए422+0.7884
3पाकिस्तान321-0.4034
4नीदरलैंड312-1.3522
5 (E)नामीबिया303-2.4430

ग्रुप बी की बात करें तो इस ग्रुप की भी हालत ग्रुप ए जैसी ही है। एक टीम ने सुपर 8 में जगह बना ली है, जबकि एक टीम इस ग्रुप से एलिमिनेट हो गई है। श्रीलंका ने 3 मैच जीतकर सुपर 8 में जगह पक्की की है, जबकि ओमान की टीम तीन मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जो पांचवें पायदान पर है। दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे है, जिसने दोनों पहले मैच जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया 3 में से एक मैच जीतकर तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर आयरलैंड है, जिसने भी 3 में से एक मैच जीता है।

POSTEAMPLAYEDWONLOSTNet RRPOINTS
1 (Q)श्रीलंका330+2.4626
2जिम्बाब्वे220+1.9844
3ऑस्ट्रेलिया312+0.4142
4आयरलैंड312+0.1502
5 (E)ओमान303-4.5460

ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस ग्रुप की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। इस ग्रुप से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने सुपर 8 के लिए क्वालीफाई किया है, जो क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर ग्रुप फेज को समाप्त करेंगी। पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर स्कॉटलैंड है, जो 3 में से एक मैच जीती है, इटली का भी यही हाल है और नेपाल ने तीनों मैच हारे हैं। स्कॉटलैंड, इटली और ओमान की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।

POSTEAMPLAYEDWONLOSTNet RRPOINTS
1 (Q)वेस्टइंडीज330+1.8206
2 (Q)इंग्लैंड431+0.2016
3 (E)स्कॉटलैंड312+0.3592
4 (E)इटली312-0.5882
5 (E)नेपाल303-1.9420

ग्रुप डी की बात करें तो इस ग्रुप से सिर्फ साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 के लिए क्वालीफाई किया है। बाकी चारों टीमें अभी टूर्नामेंट में जीवित हैं। हालांकि, आज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड ने कनाडा को हरा दिया तो फिर न्यूजीलैंड को भी सुपर 8 का टिकट मिल जाएगा। इस स्थिति में अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा की टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी। अगर कनाडा ने उलटफेर किया तो पॉइंट्स टेबल और दिलचस्प हो जाएगी।

POSTEAMPLAYEDWONLOSTNet RRPOINTS
1 (Q)साउथ अफ्रीका330+1.4776
2न्यूजीलैंड321+0.7014
3अफगानिस्तान312-0.2152
4यूएई312-0.7972
5कनाडा202-1.5260
