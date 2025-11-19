ICC Test Rankings: चोटिल होने के बावजूद शुभमन गिल ने लगाई छलांग, बावुमा ने पहली बार किया ऐसा
संक्षेप: Latest ICC Test Rankings: भारतीय कप्तान शुभमन गिल और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को ताजा टेस्ट रैंकिंग में लाभ मिला है। दोनों टीमें दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही हैं।
ICC Test Rankings: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल होने के बावजूद आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में छलांग लगाई है। वह स्थान ऊपर चढ़कर 11वें पर पहुंच गए हैं। गिल के खाते में 737 रेटिंग अंक हैं। कोलकाता में खेले गए टेस्ट मैच के दूसरे दिन उनकी गर्दन में अकड़न आ गई थी। वह पहली पारी में चार रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। 26 वर्षीय गिल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वह 22 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे और आखिरी टेस्ट के लिए गुवाहाटी जाएंगे लेकिन उनके खेलने पर संशय बना हुआ है।
वहीं, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके 794 अंक हैं। वह अपने टेस्ट करियर में पहली बार टॉप-5 में पहुंचे हैं। बावुमा ने दूसरी पारी में असमान उछाल वाली पिच पर बल्लेबाजी करते हुए 115 गेंदों में नाबाद 55 रनों की पारी खेली थी। यह मैच में एकमात्र अर्धशतक था। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन 124 रन का टारगेट देने के बाद भारतीय टीम को 93 पर रोक दिया था। दक्षिण अफ्रीका ने 30 रनों से मैच अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका की भारत की धरती पर 15 सालों में यह पहली टेस्ट जीत थी। पहले मैच में फ्लॉप रहे यशस्वी जायसवाल (749) सातवें स्थान पर खिसक गए हैं। ऋषभ पंत टॉप-10 से बाहर हो गए हैं। वह (734 अंकों के साथ 12वें नंबर पर हैं। इंग्लैंड के जो रूट (908) नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज हैं।
भारत के धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह का नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज का ताज बरकरार है। उनके 895 अंक हैं। बुमराह ने कोलकाता टेस्ट में छह विकेट हासिल किए। उन्होंने पहली पारी में पंजा खोला था। स्पिनर कुलदीप यादव दो पायदान चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रवींद्र जडेजा ईडन गार्डन्स में चार विकेट लेने के बाद चार स्थान ऊपर 15वें पर आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के मार्को यान्सेन (एक स्थान चढ़कर 11वें पर) और साइमन हार्मर (20 स्थान ऊपर 24वें पर) ने भी रैंकिंग में सुधार किया है। हार्मर ईडन गार्डन्स पहले टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। उन्होंने आठ भी झटके। यान्सेन (254 अंक) टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में एक स्थान आगे बढ़कर पांचवें पर चले गए हैं। जडेजा नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं। उनके 437 अंक हैं।