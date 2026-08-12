ICC टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम ने लगाई छलांग, दो साल बाद खत्म हुआ ये सूखा; चार भारतीय नंबर-1

Latest ICC Test Rankings: पाकिस्तान के बाबर आजम ने आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दो साल बाद टॉप 10 का सूखा खत्म किया है। अलग-अलग फॉर्मेट की रैंकिंग में भारत के चार प्लेयर शीर्ष पर काबिज हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष टेस्ट प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें तीन पाकिस्तानियों की मौज आई। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पांच पायदान चढ़कर दसवें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने करीब दो साल बाद टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 10 में एंट्री मारी है। पाकिस्तान ने हाल ही में वेस्टइंडीज दौरे पर दो मैचों की टेस्ट 1-1 से ड्रॉ कराई। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में आठ विकेट से जीत हासिल की। बाबर ने मैच की पहली पारी में 88 रन बनाए और दूसरी पारी में नाबाद 24 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। पाकिस्तान ने तीन साल बाद विदेशी धरती पर टेस्ट मैच जीता। बाबर को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था।

शफीक ने 25 स्थान की छलांग लगाई वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने वाले शफीक ने 25 स्थान की छलांग लगाई है। वह 32वें नंबर पर आए गए। पाकिस्तान के नंबर तीन बल्लेबाज ने पहली पारी में 160 और दूसरी पारी में 24 रन जुटाए। वह दोनों बार नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जो रूट क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। टॉप-1 में यशस्वी जायसवाल एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। वह नौवें पायदान पर हैं। पाकिस्तान के स्पिनर साजिद खान टेस्ट गेंदबाजों की सूची में पांच स्थान ऊपर चढ़कर 30वें पर पहुंच गए हैं। उन्होंने दूसरे मैच में आट विकेट लेने के अलावा 30 रनों की पारी खेली। वह टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में भी पांच स्थान आगे बढ़े और 32वें पर आ गए।

रहमानुल्लाह गुरबाज 11वें नंबर पर अफगानिस्तान टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए फिलहाल आयरलैंड दौरे पर है। अफगानिस्तान सीरीज में 2-0 से आगे है। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इन दो मैचों के बाद वनडे रैंकिंग में टॉप के भी कुछ बदलाव हुए हैं। अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज 71 रन की पारी के बाद तीन स्थान ऊपर 11वें नंबर पर आ गए हैं। हशमतुल्लाह शाहिदी चार स्थान ऊपर चढ़कर 50वें नंबर पर चले गए हैं। आयरलैंड के ऑलराउंडर कर्टिस कैंपर 59वें नंबर पर हैं। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान लगातार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं। आयरिश पेसर मार्क अडायर 17वें नंबर पर वापस आ गए हैं।