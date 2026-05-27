ICC Test Rankings: पाकिस्तान को रौंदकर बांग्लादेशियों की बल्ले-बल्ले, मुशफिकुर रहीम ने लगाई लंबी छलांग
Latest ICC Test Rankings: बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ताजा टेस्ट रैंकिंग मं फायदा हुआ है। बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ किया।
ICC Test Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। पाकिस्तान को रौंदकर बांग्लादेशियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। बांग्लादेश ने हाल ही में घर पर पाकिस्तान का दो मैचों की टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ किया। बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने लंबी छलांग लगाई है। 39 वर्षीय रहीम 10 स्थान ऊपर चढ़कर 16वें पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सीरीज में चार पारियों में सबसे ज्यादा 259 रन बनाए। उन्होंने एक शतक जड़ने के अलावा एक अर्धशतकीय पारी खेली। मुशफिकुर अकेले बांग्लादेशी बल्लेबाज नहीं, जिन्हें फायदा हुआ। लिटन दास सीरीज में 239 रन बनाने के बाद 14 स्थान की छलांग लगाकर 24वें नंबर पर आ गए।
इंग्लैंड के जो रूट नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज हैं। भारत के यशस्वी जायसवाल आठवें और कप्तान शुभमन गिल नौवें पायदान पर हैं। टेस्ट बॉलर्स की अपडेटेड रैंकिंग में बांग्लादेश के तीन खिलाड़ी आगे बढ़े हैं। तैजुल इस्लाम दो पायदान ऊपर 11वें नंबर पर पहुंच गए। यह उनके करियर की सबसे अच्छी रेटिंग है। मेहदी हसन (दो स्थान चढ़कर 25वें पर और नाहिद राणा 10 पायदान ऊपर 54वें पर चले गए हैं। पाकिस्तान के खुर्रम शहजाद 49वें नंबर पर वापस आ गए हैं। भारत के धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह नंबर-1 टेस्ट बॉलर हैं। तैजुल टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में तीन स्थान ऊपर 29वें नंबर पर आ गए हैं। भारत के रवींद्र जडेजा नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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