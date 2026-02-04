Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Latest ICC T20I team rankings Updated last time ahead of T20 World Cup 2026 India at top Pakistan out 5
T20 World cup 2026 से पहले आखिरी बार ICC ने अपडेट की T20 रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर वन; ये है पाकिस्तान का हाल

T20 World cup 2026 से पहले आखिरी बार ICC ने अपडेट की T20 रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर वन; ये है पाकिस्तान का हाल

संक्षेप:

Latest ICC T20I team rankings: भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से खेले जाने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 से पहले आखिरी बार आईसीसी टी20 रैंकिंग को अपडेट कर दिया गया है। टीम इंडिया नंबर वन है। 

Feb 04, 2026 01:41 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ICC T20I Rankings: भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से खेले जाने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 से पहले आखिरी बार आईसीसी टी20 रैंकिंग को अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि 3 फरवरी को आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच उन टीमों के बीच खेला गया है, जो टीमें इस मेगा इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। टी20 विश्व कप 2024 की चैंपियन भारतीय टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में टी20 विश्व कप से पहले नंबर वन टीम है। दूसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जबकि नखरेबाजी कर रहा पाकिस्तान टॉप 5 से बाहर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल सीरीज टी20 विश्व कप से पहले खेली गई है। इस सीरीज में इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका को 3-0 से धोया। हालांकि, इस बड़ी सीरीज जीत के बावजूद इंग्लैंड और श्रीलंका की रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है। इंग्लैंड की टीम अभी भी तीसरे नंबर पर है, जबकि श्रीलंका की टीम 8वें स्थान पर रहने वाली है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में 3-0 से सीरीज जीतने वाली पाकिस्तान की टीम ने वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ा है और टीम छठे स्थान पर पहुंच गई है।

आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर भारत, 2 पर ऑस्ट्रेलिया, 3 पर इंग्लैंड, 4 पर न्यूजीलैंड, 5 पर साउथ अफ्रीका, 6 पर पाकिस्तान, 7 पर वेस्टइंडीज, 8 पर श्रीलंका, 9 पर बांग्लादेश और 10वें नंबर पर अफगानिस्तान की टीम है। बांग्लादेश ही एकमात्र देश है, जो इस समय टॉप 10 रैंकिंग में है, लेकिन टी20 विश्व कप नहीं खेल रहा। 14वें पायदान पर विराजमान स्कॉटलैंड की टीम इस विश्व कप का हिस्सा है, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था और ऐसे में आईसीसी ने उसे बाहर कर दिया था। टॉप 20 रैंकिंग की 19 टीमें टी20 वर्ल्ड कप खेल रही हैं, जबकि 27वें नंबर की टीम इटली भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है।

ICC T20I Rankings before T20 World Cup 2026

पोजिशनटीमरेटिंग पॉइंट्स2026 T20 World Cup Playing?
1भारत273Yes
2ऑस्ट्रेलिया261Yes
3इंग्लैंड259Yes
4न्यूजीलैंड251Yes
5साउथ अफ्रीका241Yes
6पाकिस्तान238Yes
7वेस्टइंडीज234Yes
8श्रीलंका227Yes
9बांग्लादेश223No
10अफगानिस्तान222Yes
11आयलैंड201Yes
12जिम्बाब्वे200Yes
13नीदरलैंड182Yes
14स्कॉटलैंड182Yes
15नामीबिया181Yes
16नेपाल176Yes
17यूएई176Yes
18यूएसए175Yes
19कनाडा154Yes
20ओमान152Yes
21युगांडा142No
22पापुआ न्यू गिनी136No
23कुवैत130No
24हॉन्ग कॉन्ग127No
25मलेशिया125No
26बहरीन119No
27इटली119Yes
28जर्सी117No
29कतर114No
30स्पेन113No


Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
ICC T20 Rankings T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।