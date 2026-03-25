ICC T20I Rankings: सूर्यकुमार का बैठे-बिठाए टॉप-10 में फायदा, फर्ग्यूसन ने लगाई लंबी छलांग
Latest ICC T20I Rankings: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को ताजा टी20 रैंकिंग में फायदा हुआ है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ने अच्छी बढ़त हासिल की है। टॉप पर कोई फेरबदला नहीं हुआ।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष टी20 खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। लेटेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने अच्छी बढ़त हासिल की है। वहीं, भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को बैठे-बिठाए टॉप-10 में दो स्थान का फायदा हुआ है। वह बल्लेबाजों की सूची में सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के जीतने के बाद से भारत ने कोई मैच नहीं खेला है। भारतीय खिलाड़ी अब सीधे आईपीएल 2026 में एक्शन में नजर आएंगे।
लॉकी फर्ग्यूसन ने लगाई लंबी छलांग
टिम सीफर्ट और डेवाल्ड ब्रेविस न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में नहीं खेलने के कारण क्रमश: आठवें और दसवें नंबर पर खिसक गए हैं। हालांकि, न्यूजीलैंड के ओपनर टिम रॉबिन्सन दो स्थान चढ़कर 34वें स्थान पर चले गए हैं। इस हफ्ते T20I बल्लेबाजों की लिस्ट में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। भारत के चार बल्लेबाज टॉप-10 में हैं। अभिषेक शर्मा शीर्ष पर काबिज हैं। ईशान किशन दूसरे और तिलक वर्मा छठे नंबर पर मौजूद हैं। वहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में शानदार गेंदबाजी करने वाले लॉकी फर्ग्यूसन ने लंबी छलांग लगाई है। फर्ग्यूसन गेंदबाजों की लिस्ट में 12 पायदान चढ़कर संयुक्त रूप से 39वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने तीसरे टी20 में चार ओवर में 9 रन देकर एक विकेट लिया था और प्लेयर ऑफ द मैच रहे।
जॉर्ज लिंडे T20I ऑलराउंडर्स में आगे बढ़े
कीवी तेज गेंदबाजों की तिकड़ी बेन सियर्स (20 पायदान ऊपर 59वें पर), काइल जैमीसन (पांच पायदान ऊपर 76वें पर) और जकारी फाउल्केस (आठ पायदान ऊपर 81वें पर) को भी इनाम मिला है। साउथ अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान और स्पिनर केशव महाराज (पांच स्थान ऊपर 47वें पर) और उनके हमवतन ओटनील बार्टमैन (सात स्थान ऊपर 66वें पर) और गेराल्ड कोएत्जी (46 स्थान ऊपर 88वें पर) को भी लेटेस्ट अपडेट में लाभ मिला है। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान नंबर-1 टी20 गेंदबाज हैं। साउथ अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन करने के बाद T20I ऑलराउंडर्स की लिस्ट में एक स्थान का सुधार किया है। वह 22वें स्थान पर आ गए हैं। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दूसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के सई अयूब तीसरे पायदान पर काबिज हैं।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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