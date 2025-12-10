ICC रैंकिंग में भयंकर उथल-पुथल, कोहली ने खतरे में डाली रोहित की बादशाहत; बुमराह के पीछे पड़े स्टार्क

संक्षेप: Latest ICC Rankings: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आईसीसी वनडे रैंकिंग में दो स्थान का फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने करियर की बेस्ट टेस्ट रैंकिंग हासिल कर ली है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भयंकर उथल-पुथल को देखने को मिली। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रोहित शर्मा की बादशाहत को खतरे में डाल दिया है। कोहली आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की सूची में दो पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके खाते में 773 रेटिंग अंक हैं। 'हिटमैन' रोहित नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। उनके 781 अंक हैं। कोहली को रोहित को पछाड़ने के लिए महज 9 अंकों की जरूरत है। कोहली अप्रैल 2021 के बाद से कभी शीर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।

37 वर्षीय कोहली का हाल ही में साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में जमकर बल्ला चला। उन्होंने तीन मैचों में 302 रन बनाए, जिसमें दो सेंचुरी और एक अर्धशतक है। वह प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। रोहित ने सीरीज में 146 रन जोड़े थे। अपडेटेड रैंकिंग में कोहली अकेले भारतीय खिलाड़ी नहीं, जिन्हें बढ़त मिली। विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुलदो स्थान ऊपर 12वें नंबर पर आ गए। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव वनडे बॉलर्स की लिस्ट में तीन पायदान चढ़कर तीसरे पर पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के तीन खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक (तीन पायदान ऊपर 13वें पर), एडेन मार्करम (चार स्थान चढ़कर 25वें पर) और कप्तान टेम्बा बावुमा (तीन पायदान ऊपर 37वें स्थान पर) ने भी रैंकिंग में आगे बढ़े।

भारत ने साउथ अफ्रीका से घरेलू वनडे सीरीज 2-1 से जीती। दोनों टीमों के बीच फिलहाल पांच मैचों की टी20 सीरीज जारी है। कटक में पहले टी20 मैच के बाद टी20 रैंकिंग में भी बदलाव हुआ। साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाजों की सूची में टॉप-10 में आ गए हैं। वह तीन पायदान छलांग लगाकर आठवें नंबर हैं। 101 रन की धमाकेदार जीत के बाद टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के तीन खिलाड़ियों को फायदा हुआ है, जिसमें अक्षर पटेल (दो पायदान ऊपर 13वें), अर्शदीप सिंह (तीन स्थान ऊपर 20वें) और जसप्रीत बुमराह (छह पायदान ऊपर 25वें) शामिल हैं।