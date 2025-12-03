Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Latest ICC Rankings Virat Kohli Climbs one place to move back up to Top Spot Pakistan allrounder Ayub re claimed No 1
ICC रैंकिंग में जबर्दस्त हलचल, कोहली 'किंग' बनने से इतना दूर; पाकिस्तानी ऑलराउंडर फिर बना नंबर-1

ICC रैंकिंग में जबर्दस्त हलचल, कोहली 'किंग' बनने से इतना दूर; पाकिस्तानी ऑलराउंडर फिर बना नंबर-1

संक्षेप:

Latest ICC Rankings: स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को आईसीसी वनडे रैंंकिंग में फायदा हुआ है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी रैंकिंग में आगे बढ़े हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर सईम अयूब फिर से नबंर-1 बन गए हैं।

Wed, 3 Dec 2025 02:37 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें जबर्दस्त हलचल देखने को मिली। भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की सूची में एक स्थान का फायदा हुआ है। उन्होंने चोटिल भारतीय कप्तान शुभमन गिल (738) को पांचवें स्थान पर खिसक दिया है। कोहली वनडे रैंकिंग के 'किंग' बनने से सिर्फ 32 रेटिंग अंक दूर हैं। 37 वर्षीय कोहली के खाते में अभी 751 अंक हैं। उन्होंने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में (120 गेंदों में 135) शानदार शतकीय पारी खेली थी। रोहित शर्मा फिलहाल नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। उनके 783 अंक हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोहली से बाबर आजम ने छीना था 'ताज'

कोहली पिछले दशक के आखिर में तीन साल से ज्यादा समय तक नंबर-1 बल्लेबाज रहे। कोहली से अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के बाबर आजम ने नंबर-1 का ताज छीना, जिसके बाद वह टॉप पोजिशन पर वापसी नहीं कर पाए। रोहित ने दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (766) और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़दरान (764) पर बढ़त बना ली है। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने रांची वनडे में अर्धशतक (57) जमाया था। भारत के लिए एक और खुशी की बात यह रही कि स्पिनर कुलदीप यादव वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में एक स्थान ऊपर छठे पर आ गए। उन्होंने पहले वनडे में 68 रन देकर चार विकेट चटकाए थे।

ये भी पढ़ें:घर पर POTM के 5 सिकंदर, विराट का आया बवंडर; सचिन और कैलिस का रिकॉर्ड धराशायी

पाकिस्तानी ऑलराउंडर फिर बना नंबर-1

ट्राई सीरीज खत्म होने के बाद पाकिस्तान के सईम अयूब फिर से नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर बन गए हैं। उनके 295 अंक हैं। अयूब ने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा (289) को दूसरे स्थान पर धकेला। अयूब ने इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में पहली बार टॉप स्थान हासिल किया था लेकिन हाल ही में रजा ने उन्हें पछाड़ा। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में आयोजित ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका पर छह विकेट से जीत दर्ज की। अयूब ने 36 रन बनाने के अलावा एक विकेट हासिल किया। अबरार अहमद (चार पायदान ऊपर चौथे पर) और मोहम्मद नवाज (दो पायदान ऊपर 11वें पर) बॉलिंग रैंकिंग में आगे बढ़े हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंटन नवाज ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी तीन स्थान चढ़कर चौथे पर आ गए।

ये भी पढ़ें:बावुमा ने कोच के विवादित 'ग्रोवेल' कमेंट पर तोड़ी चुप्पी, बुमराह को भी लपेटा

टेस्ट रैंकिंग में इन खिलाड़ियों को मिला लाभ

वहीं, भारत का दो मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ करने बाद साउथ अफ्रीका के कई खिलाड़ियों को तगड़ा फायदा हुआ है। मार्को यानसेन (835) टेस्ट बॉलर्स की लिस्ट में पांच स्थान चढ़कर पांचवें पर पहुंच गए है। यह उनके करियर की बेस्ट रेटिंग है। उनके हमवतन स्पिनर साइमन हार्मर 13 स्थान ऊपर 11वें पर आ गए। उन्होंने दो मैचों में 17 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ज जीता था। भारत के धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह (879) नंबर-1 टेस्ट बॉलर हैं। यानसेन टेस्ट ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी चार स्थान ऊपर दूसरे पर चले गए। काइल वेरेन (तीन स्थान चढ़कर 38वें पर), रयान रिकेल्टन (पांच स्थान ऊपर 39वें पर) और ट्रिस्टन स्टब्स (16 स्थान चढ़कर 47वें पर) ने टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में आगे बढ़े हैं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Virat Kohli India Vs South Africa Rohit Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |