ICC रैंकिंग में जबर्दस्त हलचल, कोहली 'किंग' बनने से इतना दूर; पाकिस्तानी ऑलराउंडर फिर बना नंबर-1

संक्षेप: Latest ICC Rankings: स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को आईसीसी वनडे रैंंकिंग में फायदा हुआ है। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी रैंकिंग में आगे बढ़े हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर सईम अयूब फिर से नबंर-1 बन गए हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें जबर्दस्त हलचल देखने को मिली। भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की सूची में एक स्थान का फायदा हुआ है। उन्होंने चोटिल भारतीय कप्तान शुभमन गिल (738) को पांचवें स्थान पर खिसक दिया है। कोहली वनडे रैंकिंग के 'किंग' बनने से सिर्फ 32 रेटिंग अंक दूर हैं। 37 वर्षीय कोहली के खाते में अभी 751 अंक हैं। उन्होंने रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में (120 गेंदों में 135) शानदार शतकीय पारी खेली थी। रोहित शर्मा फिलहाल नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। उनके 783 अंक हैं।

कोहली से बाबर आजम ने छीना था 'ताज' कोहली पिछले दशक के आखिर में तीन साल से ज्यादा समय तक नंबर-1 बल्लेबाज रहे। कोहली से अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के बाबर आजम ने नंबर-1 का ताज छीना, जिसके बाद वह टॉप पोजिशन पर वापसी नहीं कर पाए। रोहित ने दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल (766) और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़दरान (764) पर बढ़त बना ली है। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने रांची वनडे में अर्धशतक (57) जमाया था। भारत के लिए एक और खुशी की बात यह रही कि स्पिनर कुलदीप यादव वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में एक स्थान ऊपर छठे पर आ गए। उन्होंने पहले वनडे में 68 रन देकर चार विकेट चटकाए थे।

पाकिस्तानी ऑलराउंडर फिर बना नंबर-1 ट्राई सीरीज खत्म होने के बाद पाकिस्तान के सईम अयूब फिर से नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर बन गए हैं। उनके 295 अंक हैं। अयूब ने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा (289) को दूसरे स्थान पर धकेला। अयूब ने इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में पहली बार टॉप स्थान हासिल किया था लेकिन हाल ही में रजा ने उन्हें पछाड़ा। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में आयोजित ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका पर छह विकेट से जीत दर्ज की। अयूब ने 36 रन बनाने के अलावा एक विकेट हासिल किया। अबरार अहमद (चार पायदान ऊपर चौथे पर) और मोहम्मद नवाज (दो पायदान ऊपर 11वें पर) बॉलिंग रैंकिंग में आगे बढ़े हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंटन नवाज ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी तीन स्थान चढ़कर चौथे पर आ गए।