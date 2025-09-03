Latest ICC Rankings Sikandar Raza becomes the new number 1 ODI all rounder Mohammad Nabi comes close to Hardik Pandya ICC रैंकिंग में फिर हुई हलचल, सिकंदर रजा बने नए नंबर-1 वनडे ऑलराउंडर; हार्दिक के करीब पहुंचे नबी, Cricket Hindi News - Hindustan
ICC रैंकिंग में फिर हुई हलचल, सिकंदर रजा बने नए नंबर-1 वनडे ऑलराउंडर; हार्दिक के करीब पहुंचे नबी

Latest ICC Rankings: जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा नंबर-1 वनडे ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने दो अफगानी खिलाड़ियों को पछाड़ा। वहीं, मोहम्मद नबी टी20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में हार्दिक पांड्या के करीब पहुंच गए हैं।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 02:25 PM
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) द्वारा बुधवार को जारी की गई खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग में हलचल हुई। जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा को बादशाहत मिल गई है। वह नए नंबर-1 वनडे ऑलराउंडर बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 302 रेटिंग अंक हैं। रजा अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी (292 अंक) और अजमतुल्लाह उमरजई (296) को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंचे हैं। नबी तीसरे और उमरजई दूसरे पायदान पर हैं। रजा ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ दो वनडे मैचों की सीरीज में 92 और नाबाद 59 रनों की पारी खेली। उन्होंने एक विकेट भी चटकाया। 39 वर्षीय रजा साथ ही बल्लेबाजी रैंकिंग में नौ स्थान ऊपर चढ़कर 22वें पर चले गए हैं।

जिम्बाब्वे के विरुद्ध हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दोनों वनडे जीतने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने भी रैंकिंग में छलांग लगाई है। पथुम निसांका (654 अंक) बल्लेबाजी रैंकिंग में सात स्थान ऊपर 13वें पर पहुंच गए। उन्होंने सीरीज में 122 और 76 रनों की पारी खेली। जनिथ लियानागे (13 स्थान चढ़कर 29वें पर) की रैंकिंग में सुधार हुआ है। गेंदबाजी रैंकिंग में असिथ फर्नांडो (छह पायदान ऊपर 31वें पर) और दिलशान मदुशंका (आठ स्थान ऊपर 52वें पर) को फायदा मिला है। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज नंबर-1 वनडे गेंदबाज हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में चार विकेट लेने के बाद 31 रेटिंग अंकों की बढ़त (कुल 690 अंक) बना ली। भारत के शुभमन गिल नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। उनके 784 अंक हैं।

ये भी पढ़ें:वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले बैटर, कोहली से आगे दो दिग्गज

मोहम्मद नबी को जहां वनडे रैंकिंग में नुकसान हुआ वहीं अफगान खिलाड़ी टी20 ऑलराउंडर्स रैंकिग में हार्दिक पांड्या के करीब पहुंच गया। नबी 231 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। हार्दिक शीर्ष पर हैं। उनके खाते में फिलहाल 252 अंक हैं। नबी ने शारजाह में पिछले हफ्ते तीन मैचों में चार विकेट लिए। अफगानिस्तान टीम इन दिनों यूएई में टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज खेल रही है, जिसमें पाकिस्तान भी सामिल है। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान दो अर्धशतक लगाने के बाद टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 12 स्थान चढ़कर 20वें पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के सूफियान मुकीम टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में 11 स्थान ऊपर 22वें स्थान पर आ गए।