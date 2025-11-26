Cricket Logo
ICC रैंकिंग में तगड़ी उठापटक, रोहित शर्मा को बैठे-बिठाए मिली बादशाहत; सिकंदर रजा भी बने नंबर-1

संक्षेप:

Latest ICC Player Rankings: भारत के रोहित शर्मा फिर से नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा आईसीसी टी20 ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शीर्ष पर पहुंच गए।

Wed, 26 Nov 2025 03:32 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें तगड़ी उठापठक देखने को मिली। भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बैठे-बिठाए एक हफ्ते बाद फिर से बादशाहत हासिल कर ली है। वह न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पछाड़कर नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के खाते में फिलहाल 781 रेटिंग अंक हैं। उन्होंने 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी वनडे मैच खेला था। वह अब 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में एक्शन में दिखेंगे। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 नवंबर को पहले वनडे में शतक जड़ने के बाद रोहित से नंबर-1 का ताज छीना था लेकिन वह चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए और रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा। उनके खाते में 766 अंक हैं। न्यूजीलैंड ने भले ही टॉप बैटिंग पोजीशन गंवा दी लेकिन कीवी खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार हुआ। रचिन रवींद्र एक पायदान चढ़कर 12वें पर आ गए हैं जबकि डेवोन कॉनवे 11 स्थान ऊपर 31वें पर पहुंच गए। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप सीरीज के आठवें नंबर पर आ गए। उन्होंने दूसरे वनडे में नाबाद शतक जड़ा। कीवी टीम ने वेस्टइंडीज का तीन मैच की सीरीज में सूपड़ा साफ किया। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर छठे और मैट हेनरी अपने शानदार प्रदर्शन के बाद बॉलिंग रैंकिंग में संयुक्त 10वें नंबर पर आ गए।

ये भी पढ़ें:रोहित बने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर, ICC ने पहली बार किया ये काम

वहीं, जिम्बाब्वे के अनुभवी खिलाड़ी सिकंदर रजा नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने अपने करियर में पहली बार यह उपलब्धि हासिल की है। उनके 289 रेटिंग अंक हैं। रजा ने पाकिस्तान में ट्राई सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 37 रन बनाए और चार किफायती ओवर डाले। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 23 रन बनाने के अलावा दो विकेट चटकाए थे। रजा के बाद पाकिस्तान के सईम अयूब (269 अंक) हैं। टेस्ट रैंकिंग में भी बदलाव हुए हैं। पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट जीत के बाद ट्रैविस हेड को लाभ मिला है।

ये भी पढ़ें:टेस्ट में सबसे तेज सेंचुरी ठोकने वाले क्रिकेटर, हेड ने तोड़ा गेल का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हेड मैच जिताऊ शतकीय पारी खेलने के बाद चार स्थान की छलांग लगाकर छठे नंबर पर आ गए हैं। इंग्लैंड के ओली पोप (चार पायदान ऊपर 24वें पर) ने रैंकिंग में सुधार किया है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी भी घर में आयरलैंड पर जीत के बाद फायदा मिला है। बांग्लादेश ने मीरपुर में आयरलैंड को 217 रनों से शिकस्त दी। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम (सात स्थान चढ़कर 30वें पर), लिटन दास (आठ पायदान ऊपर 37वें पर) और मोमिनुल हक (आठ स्थान ऊपर 46वें पर) रैंकिंग में आगे बढ़े हैं।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
