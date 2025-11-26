ICC रैंकिंग में तगड़ी उठापटक, रोहित शर्मा को बैठे-बिठाए मिली बादशाहत; सिकंदर रजा भी बने नंबर-1

संक्षेप: Latest ICC Player Rankings: भारत के रोहित शर्मा फिर से नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा आईसीसी टी20 ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शीर्ष पर पहुंच गए।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें तगड़ी उठापठक देखने को मिली। भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बैठे-बिठाए एक हफ्ते बाद फिर से बादशाहत हासिल कर ली है। वह न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पछाड़कर नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के खाते में फिलहाल 781 रेटिंग अंक हैं। उन्होंने 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी वनडे मैच खेला था। वह अब 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में एक्शन में दिखेंगे। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 नवंबर को पहले वनडे में शतक जड़ने के बाद रोहित से नंबर-1 का ताज छीना था लेकिन वह चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए और रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा। उनके खाते में 766 अंक हैं। न्यूजीलैंड ने भले ही टॉप बैटिंग पोजीशन गंवा दी लेकिन कीवी खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार हुआ। रचिन रवींद्र एक पायदान चढ़कर 12वें पर आ गए हैं जबकि डेवोन कॉनवे 11 स्थान ऊपर 31वें पर पहुंच गए। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप सीरीज के आठवें नंबर पर आ गए। उन्होंने दूसरे वनडे में नाबाद शतक जड़ा। कीवी टीम ने वेस्टइंडीज का तीन मैच की सीरीज में सूपड़ा साफ किया। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर छठे और मैट हेनरी अपने शानदार प्रदर्शन के बाद बॉलिंग रैंकिंग में संयुक्त 10वें नंबर पर आ गए।

वहीं, जिम्बाब्वे के अनुभवी खिलाड़ी सिकंदर रजा नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने अपने करियर में पहली बार यह उपलब्धि हासिल की है। उनके 289 रेटिंग अंक हैं। रजा ने पाकिस्तान में ट्राई सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 37 रन बनाए और चार किफायती ओवर डाले। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 23 रन बनाने के अलावा दो विकेट चटकाए थे। रजा के बाद पाकिस्तान के सईम अयूब (269 अंक) हैं। टेस्ट रैंकिंग में भी बदलाव हुए हैं। पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट जीत के बाद ट्रैविस हेड को लाभ मिला है।