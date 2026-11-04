ICC रैंकिंग में तगड़ी उठापटक, स्टार्क बने नंबर-1 गेंदबाज तो अय्यर भी चढ़े; फिलिप्स की लंबी छलांग

Latest ICC Player Rankings: ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को टेस्ट रैंकिंग में फिर से बादशाहत मिल गई है। भारत के श्रेयस अय्यर और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को T20I रैंकिंग में फायदा हुआ है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की तीनों फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें तगड़ी तगड़ी उठापटक को मिली। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ पेसर मिचेल स्टार्क फिर से नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 881 रेटिंग अंक हैं। उन्होंने एक हफ्ते बाद ही साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन से बादशाहत छीन ली। यानसेन 875 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। 36 वर्षीय स्टार्के ने केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरी टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट चटकाए थे। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया को मैच में 176 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। यानसेन ने मैच में तीन शिकार किए। साउथ अफ्रीका ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की।

टॉप 10 बॉलर्स में SA के ये गेंदबाज भी टेस्ट में टॉप 10 बॉलर्स में दो और साउथ अफ्रीकी हैं। स्पिनर साइमन हार्मर नौ पायदान ऊपर चढ़कर कुल मिलाकर सातवें नंबर पर आ गए। उन्होंने केपटाउन में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी मेंछह विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई। कगिसो रबाडा आठवें स्थान पर हैं। यानसेन से भले ही बॉलर्स की लिस्ट में बादशाहत छिन गई मगर टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में टॉप पर बरकरार हैं। उन्होंने तीसरे टेस्ट में अर्धशतकीय पारी खेली थी। इस लिस्ट में यानसेन के साथी वियान मुल्डर (एक स्थान ऊपर तीसरे नंबर पर) और हार्मर (तीन स्थान ऊपर पांचवें नंबर पर) में आगे बढ़े हैं। एडेन मार्करम (एक स्थान ऊपर 11वें नंबर पर), मुल्डर (सात स्थान ऊपर 17वें नंबर पर) और रयान रिकेल्टन (25 स्थान ऊपर 23वें नंबर पर) ने टेस्ट बैटर्स की लेटेस्ट रैंकिंग में बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन (तीन स्थान ऊपर 19वें नंबर पर) और एलेक्स कैरी (दो स्थान ऊपर 19वें नंबर पर) को भी इस सूची में फायदा हुआ।

ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 5 गेंदबाज 1. मिचेल स्टार्क - 881 अंक

2. मार्को यानसेन - 875 अंक

3. मैट हेनरी - 861 अंक

4. ओली रॉबिन्सन - 856 अंक

5. जसप्रीत बुमराह - 853 अंक

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर T20I बल्लेबाजों की लिस्ट में दो पायदान चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके खाते में 777 अंक हैं। अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में अर्धशतक जमाया था। टॉप 10 में भारत के तीन बल्लेबाज हैं। अभिषेक शर्मा (889) पहले और ईशान किशन (862) तीसरे पायदान पर हैं। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने 13 स्थान की लंबी छलांग लगाई है। वह अब 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ सीरीज में रिकॉर्ड 341 रन बनाए। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर (दो पायदान ऊपर पांचवें पर) और पेसर जैकब डफी (23 पायदान ऊपर 23वें पर) T20I बॉलर्स की अपडेटेड रैंकिंग में आगे बढ़े हैं। भारत ने सीरीज 3-2 से जीती। अफ़गानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई T20I ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में ऊपर आए हैं। वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। वह यूएई में जिम्बाब्वे के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे।

ICC T20I रैंकिंग में टॉप 7 बल्लेबाज 1. अभिषेक शर्मा - 889 अंक

2. साहिबजादा फरहान - 883 अंक

3. ईशान किशन - 862 अंक

4. हैरी ब्रूक - 793 अंक

5. जोस बटलर - 789 अंक

6. डेवाल्ड ब्रेविस - 789 अंक

7. श्रेयस अय्यर - 777 अंक