ICC Rankings: मेहदी हसन ने खतरे में डाला कुलदीप यादव का स्थान, सलमान और सेंटनर ने लगाई लंबी छलांग
Latest ICC Rankings: मेहदी हसन मिराज, सलमान अली आगा से लेकर मिचेल सेंटनर ने आईसीसी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। तस्कीन अहमद और मुस्तफुर रहमान को भी फायदा हुआ।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज को उनके शानदार फॉर्म का ईनाम वनडे प्लेयर रैंकिंग में बड़ी बढ़त के रूप में मिला है। ऑलराउंडर मेहदी ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में पांच विकेट चटकाए, जिसे बांग्लादेश ने 2-1 से जीता। मेहदी वनडे गेंदबाजों की सूची में 9 पायदान चढ़कर संयुक्त रूप से सातवें पर पहुंच गए हैं। उनके 624 रेटिंग अंक हैं। मेहदी ने भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और श्रीलंकाई स्पिनर महेश तीक्षणा का स्थान खतरे में डाल दिया है। कुलदीप और तीक्षणा के भी 624-624 अंक हैं। 28 वर्षीय वनडे ऑलराउंडर्स की अपडेटेड लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। उन्हें दो पायदान का फायदा हुआ।
तन्जिद हसन 31 पायदान ऊपर चढ़े
बांग्लादेश के तन्जिद हसन (31 पायदान ऊपर 55वें पर) और लिटन दास (10 पायदान चढ़कर 82वें पर) वनडे बल्लेबाजों की फेहरिस्त में सुधार किया हैं। बांग्लादेश के गेंदबाज तस्कीन अहमद (12 पायदान ऊपर 28वें पर) और मुस्तफिज़ुर रहमान (13 पायदान ऊपर 47वें पर) वनडे बॉलर्स की लिस्ट में आगे बढ़े हैं। पाकिस्तान के सलमान अली आगा ने वनडे बैट्समैन की लिस्ट में लंबी छलांग लगाई है। वह संयुक्त रूप से नौवें नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने 9 स्थान का लाभ मिला। सलमान के 664 रेटिंग अंक हैं। केएल राहुल के भी इतने ही अंक हैं। सलमान ऑलराउंडर्स की लिस्ट में तीन स्थान उपर 10वें नंबर पर चले गए जबकि कप्तान शाहीन अफरीदी चार पायदान ऊपर चढ़कर ऑलराउंडर की लिस्ट में 25वें नंबर पर आ गए।
सेंटनर ने 11 स्थान की लगा छलांग
वहीं, अपडेटेड टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने लगाई। सेंटनर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड के के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से रहे और उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने भी शुरुआती दो मैचों में भी यही फॉर्म कायम रखा। उन्होंने तीन विकेट लिए और 35 रन बनाए, जिससे घरेलू की पांच मैचों की सीरीज फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबर पर है। कीवी कप्तान T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में 11 स्थान ऊपर 13वें स्थान पर आ गए हैं जबकि T20I ऑलराउंडरों की लिस्ट में भी दो स्थान ऊपर चढ़कर अपने करियर की नई बेस्ट रेटिंग (213) हासिल की। वह सातवें पायदान पर हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा नंबर-1 ऑलराउंडर (328 अंक) हैं। भारत के हार्दिक पांड्या (299) दूसरे नंबर पर हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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