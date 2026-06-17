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ICC ODI Rankings: श्रेयस अय्यर ने झेला नुकसान, गुरबाज ने लगाई छलांग; बांग्लादेशी खिलाड़ियों की हुई बल्ले-बल्ले

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Latest ICC ODI Rankings: भारत के ब्लेलबाज श्रेयस अय्यर वनडे रैंकिंग में नीचे खिसक गए हैं। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को फायदा हुआ है। 

ICC ODI Rankings: श्रेयस अय्यर ने झेला नुकसान, गुरबाज ने लगाई छलांग; बांग्लादेशी खिलाड़ियों की हुई बल्ले-बल्ले

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की वनडे रैंकिंग जारी की है। ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज में 2-1 से हराने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद को फायदा हुआ है। शोरीफुल ने आखिर वनडे में छह विकेट लिए और रैंकिंग में 10 पायदान चढ़कर 18वें नंबर पर आ गए हैं। रहमान ने 12 स्थान ऊपर 25वें पर चले गए। तस्कीन पांच पायदान आगे बाढ़े और 27वें पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान नंबर-1 वनडे गेंदबाज हैं।

श्रेयस अय्यर ने झेला नुकसान

बांग्लादेश के तौहीद ह्रदय ने तीन मैचों में कुल 154 रन बनाए, जिसमें उनकी बेस्ट पारी 83 रन की थी। वह ODI बल्लेबाजों की लिस्ट में सात स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर आ गए। भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को तीन स्थान का नुकसान झेलना पड़ा है। वह 15वें नंबर पर खिसक गए हैं। अय्यर ने धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में सिर्फ 12 रन बनाए थे। धर्मशाला वनडे में शतक जड़ने वाले अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज ने छह स्थान की छलांग लगाई है। वह अब 13वें नंबर पर आ गए हैं। रोहित शर्मा चौथे, शुभमन गिल पांचवें और केएल राहुल नौवें नंबर पर बरकरार हैं। विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। वह अनफिट होने के कारण अफगानिस्तन सीरीज में नहीं खेल रहे। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं।

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जोसेफ ने 42 पायदान ऊपर चढ़े

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद T20I रैंकिंग में भी कुछ बदलाव हुआ। मेजबान वेस्टइंडीज ने टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। उन्होंने 11 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीता। वह 17वें नंबर पर आ गए हैं। जोसेफ वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में भी 42 पायदान ऊपर चढ़कर 27वें नंबर पर आ गए। उनके टीममेट जेसन होल्डर (11 स्थान ऊपर 28वें) ने भी सीरीज के दौरान दो मैचों में चार विकेट लेकर बढ़त बनाई। हालांकि, श्रीलंकाई खिलाड़ियों को भी लाभ मिला। कामिल मिशारा (24 पायदान चढ़कर 18वें पर) वनडे बल्लेबाद की लिस्ट में ऊपर आए हैं। स्पिन जोड़ी वानिंदु हसरंगा (छह पायदान ऊपर आठवें नंबर पर) और डुनिथ वेल्लालेज (11 पायदान ऊपर 17वें नंबर पर) को भी लाभ मिला है। दोनों टीमों की बीच अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज आयोजित होगी।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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