ICC वनडे रैंकिंग में नीदरलैंड प्लेयर्स की बल्ले-बल्ले, टॉप 10 में शुभमन गिल समेत तीन भारतीय
Latest ICC ODI Rankings: नीदलैंड और नेपाल के तीन-तीन खिलाड़ियों को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। कप्तान शुभमन गिल समेत तीन भारतीय टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को पुरुष वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें नीदरलैंड, नेपाल और नामीबिया के प्लेयर्स की बल्ले-बल्ले हो गई। नीदरलैंड टीम जारी आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 कॉम्पिटिशन में अच्छी फॉर्म में है। हाल ही में उसने यूट्रेक्ट में नेपाल को 57 रन से शिकस्त दी। नीदरलैंड की नजर अब आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर इवेंट में एंट्री करने पर है। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने नेपाल के खिलाफ 57 रनों की पारी खेली, जिससे नीदरलैंड ने लीग 2 तालिका में टॉप चार में अपनी जगह और पक्की कर ली। एडवर्ड्स वनडे बल्लेबाजों की लेटेस्ट रैंकिंग में चार पायदान चढ़कर 34वें नंबर पर आ गए हैं।
नेपाल के भी तीन प्लेयर का फायदा
वहीं, वनडे बॉलर रैंकिंग में अनुभवी स्पिनर रोएलोफ वैन डेर मर्व नेपाल के खिलाफ दो विकेट लेने के बाद 11 स्थान की छलांग लगाई। वह अब संयुक्त रूप से 63वें स्थान पर आ गए हैं। रोएलोफ के साथी लोगान वैन बीक तीन स्थान ऊपर 76वें पर पहुंच गए। उन्होंने मैच में दो विकेट चटकाए थे। नेपाल के भी तीन खिलाड़ियों का फायदा हुआ है। ललित राजबंशी (एक स्थान ऊपर 45वें पर) और करण केसी (सात स्थान ऊपर 83वें पर) वनडे बॉलर्स की अपडेटेड लिस्ट में आगे बढ़े हैं। नेपाल के आसिफ शेख दो स्थान ऊपर चढ़कर वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट में 76वें नंबर पर आ गए।
नामीबिया के चार खिलाड़ी आगे बढ़े
नामीबिया ने नीदरलैंड और नेपाल के साथ लीग 2 ट्राई सीरीज में हिस्सा लिया और उसके चार खिलाड़ी ने लेटेस्ट वनडे रैंकिंग में बढ़त हासिल की है। जान फ्राइलिंक बल्लेबाजों की सूची में 16 पायदान ऊपर 90वें नंबर पर आ गए हैं। रूबेन ट्रम्पेलमैन बॉलर्स की लिस्ट में पांच स्थान चढ़कर 87वें नंबर पर आ गए हैं। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान रैंकिंग में नंबर-1 वनडे बॉलर हैं। बर्नार्ड शोल्ट्ज (एक पायदान ऊपर 34वें पर) और जेजे स्मिट (तीन पायदान ऊपर 47वें पर) को वनडे ऑलराउंडर्स की लिस्ट में लाभ मिला है। अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई नंबर-1 वनडे ऑलराउंडर हैं।
टॉप 10 में शुभमन समेत 3 भारतीय
वनडे बल्लेबाजों की टॉप 10 लिस्ट में कप्तान शुभमन गिल समेत तीन भारतीय हैं। शुभमन शीर्ष पर काबिज हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल दूसरे नंबर पर हैं। शुभमन गिल ने पिछले हफ्ते मिचेल से बादशाहत छीनी थी। भारत ने आखिरी वनडे 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे जबकि रोहित शर्मा तीसरे पायदान पर हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान पांचवें और पाकिस्तान के बाबर आजम छठे पायदान पर हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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