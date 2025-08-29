last over hat trick from Dilshan Madushanka as Sri Lanka beat Zimbabwe in 1st ODI Sikandar Raza रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 7 रनों से हराया, मदुशंका ने आखिरी ओवर में ली हैट्रिक, Cricket Hindi News - Hindustan
last over hat trick from Dilshan Madushanka as Sri Lanka beat Zimbabwe in 1st ODI Sikandar Raza

रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 7 रनों से हराया, मदुशंका ने आखिरी ओवर में ली हैट्रिक

श्रीलंका ने हरारे में खेले गए पहले वनडे में जिम्बाब्वे को सात रनों से मात दी। आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में श्रीलंका के गेंदबाज दिलशान मदुशंका ने हैट्रिक ली। श्रीलंका ने इस जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:12 PM
श्रीलंका ने शुक्रवार को पहले वनडे मैच में जिम्बाब्वे को सात रनों से हराया। इसी के साथ श्रीलंका ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। दिलशान मदुशंका को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ मैच से नवाजा गया। श्रीलंका ने पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए पथुम निसंका (76), जनित लियानगे (नाबाद 70) और कामिंडु मेंडिस (57) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 298 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे ने दमदार प्रदर्शन किया और आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में जीत के काफी करीब पहुंचा। जिम्बाब्वे की टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 291 रन ही बना सकी। अंतिम ओवर में दिलशान मदुशंका ने हैट्रिक लेकर श्रीलंका को रोमांचक जीत दिलाई।

299 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने शून्य पर अपने दो विकेट गंवा दिये। ब्रायन बेनेट और और ब्रेंडन टेलर को असिता फर्नांडो ने बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। ऐसे संकट के समय बेन करन और कप्तान शॉन विलियम्स ने तीसरे विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी कर जिम्बाब्वे के मैच जीतने की उम्मीद को जिंदा कर दिया। 23वें ओवर में कामिंडु मेंडिस ने शॉन विलियम्स को आउटकर जिम्बाब्वे को तीसरा झटका दिया। शॉन विलियम्स ने 54 गेंदों में सात चौके और दो छक्के लगाते हुए 57 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये सिकंदर रजा ने पारी को संभालने का प्रयास किया।

26वें ओवर में असिता फर्नांडो ने बेन करन को अपना शिकार बनाकर एक बार फिर से जिम्बाब्वे को संकट में डाल दिया। बेन करन ने 90 गेंदों आठ चौकों की मदद से 70 रन बनाये। वेस्ली मधेवेरे आठ रन बनाकर आउट हुई।टोनी मुनयोंगा ने सिकंदर रजा के साथ टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। ऐसे समय में मैच के आखिरी ओवर में जब जिम्बाब्वे को आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रन बनाने थे मदुशंका ने लगातार तीन विकेट झटककर मैच श्रीलंका की झोली में डाल दिया।

उन्होंने पहली गेंद पर सिकंदर रजा को बोल्ड किया। सिकंदर रजा ने 87 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 92 रनों की पारी खेली। अगली गेंद पर ब्रैड एवंस (शून्य) तथा तीसरी गेंद पर रिचर्ड एन्गरावा (शून्य) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित 50 ओवर में आठ विकेट पर 291 रन ही बना सकी और मुकाबला सात रनों से हार गई। टोनी मुनयोंगा 43 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका की ओर से दिलशान मदुशंका को चार विकेट मिले। असिता फर्नाडो ने तीन विकेट लिये। कामिंडु मेंडिस ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और उसने पांचवें ही ओवर में सलामी बल्लेबाज निशान मदुश्का (शून्य) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कुसल मेंडिस ने पथुम निसंका के साथ पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी की। 27वें ओवर में शॉन विलियम्स ने कुसल मेंडिस को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। इसके बाद मुजारबानी ने पथुम निसंका 92 गेंदों में 76 रन को अपना शिकार बना लिया। चरित असलंका (छह) और सदीरा समराविक्रमा 35 रन बनाकर आउट हुये।

इसके बाद जनित लियानगे और कामिंडु मेंडिस ने छठे विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी की। 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिचर्ड एन्गरावा ने कामिंडु मेंडिस 36 गेंदों में (57) को बोल्ड कर श्रीलंका का छठा विकेट गिराया। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के भी लगाये। श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवरों स्कोर छह विकेट पर 198 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जनित लियानगे 47 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के लगाते हुए (नाबाद 70) रन बनाये।

जिम्बाब्वे की ओर से रिचर्ड एन्गरावा को दो विकेट मिले। ब्लेसिंग मुजारबानी, ट्रेवर ग्वांडू, सिकंदर रजा, शॉन विलियम्स ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

